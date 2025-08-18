Mit 50 Kubik durchs Wechsel- und Schneebergland

Bald ist es wieder so weit – denn am 29. und am 30. August röhren wieder die Motoren der 50 Kubik-Mopeds, die seit 2020 jährlich am Neunkirchner Hauptplatz starten. Was vor fünf Jahren mit gerade mal 100 Teilnehmern begann, ist heute in Neunkirchen zu einem absoluten Fixpunkt für Moped-Enthusiasten und Oldtimerfreaks geworden. Denn die MOTRO ist nicht irgendein Rennen, bei dem es um Geschwindigkeit oder Können geht, sondern einfach Spaß an gemeinsamen Ausfahrten und natürlich an der Präsentation der coolen Fahrzeuge und Outfits. Erlaubt sind nämlich nur Mopeds mit maximal 50 Kubik, mit Baujahr bis zum Jahr 2000.