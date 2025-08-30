(Nicht) sonnenklar: Quiz bringt VIPs ins Schwitzen

Sommer, Sonne, Sonnenschein – theoretisch. Auch wenn sich der Sommer heuer doch etwas rar macht, wollten wir wissen: Wie gut kennen sich unsere Promis mit sommerlichen Fakten aus? Christina „Mausi“ Lugner, Andy Lee Lang, Reinhard Nowak & Co haben sich unserem Blitz-Quiz gestellt – und kamen dabei stellenweise ein bisserl ins Schwitzen.