Gangster Gang 2

Die Stars hinter den Stimmen: Im Interview

Adabei-TV Clips
28.08.2025 18:53
0 Kommentare

Der neue Animationsfilm Gangster Gang 2 bringt die Kultgangster zurück auf die große Leinwand und sorgt mit witzigen Dialogen und actionreichen Szenen für beste Unterhaltung! Im Interview sprechen Sebastian Bezzel und Max Giermann über ihre Rollen, den Dreh im Studio und was die Fans erwartet. 

Weitere Videos
Bruce Darnell im krone.tv-Talk 
Meine Stil-Ikone...?
Ehrlich und charmant: Bruce Darnell im Wordrap
Adabei-TV Clips
Reality-Paar im Talk
Partner wird beleidigt: Tara rechnet mit Hatern ab
Krone zu Mittag Clips
„The Roses“-Interview
Kate McKinnon & Co: Beste Freunde am Set
Adabei-TV Clips
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf