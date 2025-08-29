Ligaphasen-Gegner stehen ++ Handball-Saison-Start

Sturm, Salzburg und Rapid kennen ihre europäischen Liga-Phasen Gegner, Jannik Sinner und Alexander Zverev stehen in der dritten Runde der US Open und morgen wird die neue Handball-Saison eröffnet – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 29. August.