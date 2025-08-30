Nach Gallen-OP am Nachmittag gleich nach Hause

Über einen „medizinischen Meilenstein“ freut sich das Landesklinikum Waidhofen an der Thaya. Dort entfernte man einem 31-Jährigen die Gallenblase, der noch am selben Nachmittag das Krankenhaus verlassen konnte. Moderne Techniken machen auch bei komplexeren Eingriffen nur mehr kleine Schnitte nötig, heißt es dort.
Einen „medizinischen Meilenstein“ und keinen Gallenstein präsentiert die Klinik Waidhofen an der Thaya im Waldviertel, wo vom Spital Horn aus nur mehr tagesklinische Operationen durchgeführt werden.
Einem 31-jährigen Patienten entfernte Oberarzt Octavian Iancu die Gallenblase – der Mann konnte noch am selben Nachmittag das Krankenhaus verlassen. Der Patient litt zuvor tagelang an Koliken und verließ nach der OP nahezu schmerzfrei die Klinik, heißt es.
Moderne Medizin mache auch bei komplexeren Eingriffen tagesklinische Aufenthalte möglich. „Es erfolgen nur mehr kleine Schnitte, die für Patienten weniger Schmerzen und raschere Genesung bedeuten“, erklärt Iancu.
