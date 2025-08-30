Nach Gallen-OP am Nachmittag gleich nach Hause

Über einen „medizinischen Meilenstein“ freut sich das Landesklinikum Waidhofen an der Thaya. Dort entfernte man einem 31-Jährigen die Gallenblase, der noch am selben Nachmittag das Krankenhaus verlassen konnte. Moderne Techniken machen auch bei komplexeren Eingriffen nur mehr kleine Schnitte nötig, heißt es dort.