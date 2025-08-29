Vorteilswelt
Niemals aufgegeben

„Versager“ kämpft nun erfolgreich gegen Nagelpilz

Tirol
29.08.2025 16:00
Dominik Popp bei einem seiner Einsätze im Dress von Wacker Innsbruck in Schwarz-grün. Nun ist er ...
Dominik Popp bei einem seiner Einsätze im Dress von Wacker Innsbruck in Schwarz-grün. Nun ist er als Unternehmer am Ball.(Bild: Birbaumer Christof)

Scheitern gehört zum Gründen dazu – das weiß auch der ehemalige Fußballprofi Dominik Popp. In einer ZDF-Doku spricht der Tiroler offen über seinen Sprung in die Selbstständigkeit – die schließlich erfolgreich wurde.

0 Kommentare

Er galt als vielversprechendes Fußball-Talent. Doch sowohl bei Wacker Innsbruck als auch in Wattens konnte sich Dominik Popp nicht wirklich durchsetzen. Am Ende standen auch aufgrund von Verletzungspech lediglich ein paar wenige Einsätze in seiner persönlichen Statistik.

ZDF berichtet über ungewöhnliche Geschichte
„Ich hatte das Gefühl, ein Versager zu sein“, betont der heute 30-Jährige in einer unlängst ausgestrahlten ZDF-Doku immer wieder und spricht dabei offen über seinen Absturz vom Spielfeld in die Insolvenz – und schließlich von der Kehrtwende in seinem Unternehmen.

Zitat Icon

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet dieses lästige Problem, mit dem ich als Sportler ständig zu kämpfen hatte, mir Jahre später den Weg zu meiner wahren Berufung zeigen würde.

Ex-Fußballprofi Dominik Popp

Bild: Birbaumer Christof

Nach dem Karriereende wagte der Tiroler den Sprung in die Selbstständigkeit und versuchte mit dem Online-Vertrieb von Fitnessbändern für Frauen samt Trainingsprogrammen durchzustarten. Während der Corona-Pandemie florierte das Geschäft, doch danach brach es ein und die Konkurrenz nahm zu. Dies hätte das Aus für das junge Unternehmen bedeuten können.

Neuausrichtung brachte Kehrtwende
Doch der Ex-Kicker gab nicht auf. Popp und sein Team richteten sich neu aus und schufen die Marke „Health Routine“. Sie entwickelten ein Mittel gegen Nagelpilz und konnten bereits mehr als 500.000 Betroffenen helfen. „Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet dieses lästige Problem, mit dem ich als Sportler ständig zu kämpfen hatte, mir Jahre später den Weg zu meiner wahren Berufung zeigen würde“, macht der 30-Jährige unsicheren Gründern trotz zahlreichen Risiken und Rückschlägen Mut.

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
