„Versager“ kämpft nun erfolgreich gegen Nagelpilz

Neuausrichtung brachte Kehrtwende

Doch der Ex-Kicker gab nicht auf. Popp und sein Team richteten sich neu aus und schufen die Marke „Health Routine“. Sie entwickelten ein Mittel gegen Nagelpilz und konnten bereits mehr als 500.000 Betroffenen helfen. „Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet dieses lästige Problem, mit dem ich als Sportler ständig zu kämpfen hatte, mir Jahre später den Weg zu meiner wahren Berufung zeigen würde“, macht der 30-Jährige unsicheren Gründern trotz zahlreichen Risiken und Rückschlägen Mut.