Auto kracht in Wartehäuschen, der Lenker flüchtet

In der Nacht auf Mittwoch krachte ein Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug in ein Wartehäuschen am Grazer Jakominiplatz und demolierte die Haltestelle. Der Fahrer ließ sein Auto herrenlos zurück, im Verdacht steht ein 17-Jähriger.
Der Unfall ereignete sich zwischen 3 und 4 Uhr in der Früh direkt vor der McDonalds-Filiale am Jakominiplatz, dem zentralen Umsteigeplatz mitten in Graz. Zum Glück war zu dieser Uhrzeit sehr wenig los, keine Person wurde verletzt.
Zu Fuß auf der Flucht
Der silberfarbene VW demolierte ein Bus-Wartehäuschen. Der Fahrer ergriff nach dem Unfall zu Fuß die Flucht und war beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr an Ort und Stelle. Seitdem laufen die Ermittlungen, so werden etwa Bilder aus den Überwachungskameras ausgewertet.
Einen konkreten Verdacht gibt es gegen einen 17-Jährigen, eine Bestätigung, dass er der Fahrer war, steht laut Polizei aber noch aus.
Kommentare
