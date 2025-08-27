Auto kracht in Wartehäuschen, der Lenker flüchtet

Zu Fuß auf der Flucht

Der silberfarbene VW demolierte ein Bus-Wartehäuschen. Der Fahrer ergriff nach dem Unfall zu Fuß die Flucht und war beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr an Ort und Stelle. Seitdem laufen die Ermittlungen, so werden etwa Bilder aus den Überwachungskameras ausgewertet.