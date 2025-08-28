SPÖ in der Landeshauptstadt ist wieder komplett

Knapp ein halbes Jahr vor der Gemeinderatswahl in St. Pölten, war die landeshauptstädtische SPÖ kurzfristig in Turbulenzen geraten, nachdem der 1. Vizebürgermeister das Handtuch geworfen hatte. Jetzt sind mit Michael Kögl und Lukas Wenighofer die personellen Lücken wieder geschlossen.
Vollzogen sind jetzt die durch den überraschenden Rücktritt von Vizebürgermeister Harald Ludwig fällig gewordenen personellen Wechsel in der SPÖ-Fraktion des Gemeinderates der Landeshauptstadt. Michael Kögl nimmt nach der entsprechenden Wahl in einer Sondersitzung des St. Pöltner Gemeinderates Ludwigs Platz als rote Nummer 2 neben Bürgermeister Matthias Stadler in der Stadtregierung ein. Und Lukas Wenighofer übernimmt das dadurch frei gewordene Mandat im Gemeinderat.
Sesselrücken in den Ausschüssen
Michael Kögl übernimmt nicht nur Harald Ludwigs Agenden als Vizebürgermeister, rückt auch auf dessen Platz im Ausschuss für Bau, Immobilien, Verkehr und Stadtentwicklung. Im Finanzausschuss folgt Stadträtin Renate Gamsjäger dem bisherigen SPÖ-Vize nach, im Rechtsausschuss übernimmt Stadträtin Marie-Theres Amler-Buhr die Funktion Ludwigs als Ersatzmitglied. Der neue Gemeinderat Lukas Wenighofer vertritt die SPÖ künftig an Harald Ludwigs Stelle im Ausschuss für Personal, Sicherheit und Öffentlichkeitsarbeit.
