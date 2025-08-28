SPÖ in der Landeshauptstadt ist wieder komplett

Vollzogen sind jetzt die durch den überraschenden Rücktritt von Vizebürgermeister Harald Ludwig fällig gewordenen personellen Wechsel in der SPÖ-Fraktion des Gemeinderates der Landeshauptstadt. Michael Kögl nimmt nach der entsprechenden Wahl in einer Sondersitzung des St. Pöltner Gemeinderates Ludwigs Platz als rote Nummer 2 neben Bürgermeister Matthias Stadler in der Stadtregierung ein. Und Lukas Wenighofer übernimmt das dadurch frei gewordene Mandat im Gemeinderat.