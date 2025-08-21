Roter Vize-Tausch im Wahlkampf sorgt für raue Töne

Jüngster Vizebürgermeister

Die Nachfolge scheinen die Sozialdemokraten parteiintern bereits geregelt zu haben. Bürgermeister Stadler hat für den kommenden Dienstag eine Gemeinderatssitzung für die nötigen Wahlgänge anberaumt. Nominiert als Vizebürgermeister ist Gemeinderat Michael Kögl. Mit 34 Jahren wäre er der jüngste St. Pöltner Vizebürgermeister aller Zeiten. Auch das nutzt die ÖVP für eine politische Stichelei: „Während sich amtierende Stadträtinnen und -räte Hoffnung gemacht haben, entscheidet Stadler dem Vernehmen nach wieder im Alleingang“, kommentiert ÖVP-Stadtparteigeschäftsführer Stefan Krammer die rote Personalentscheidung. Und streut dem abtretenden Ludwig Rosen: „Die SPÖ wechselt einen Sachpolitiker, der auch versucht hat, Kompromisse mit der Opposition zu schließen, gegen einen roten Parteipolitiker aus.“