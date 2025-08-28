„Für so ein Derby ist man Fußballer geworden“

Nach seinem ersten Treffer für Sturm freut sich der Innenverteidiger auf das Derby. „Ich habe schon mitbekommen, dass die Klubs nicht die besten Freunde sind“, schmunzelt Oermann. „Ich bin ein Junge aus dem Ruhrpott , kenne die Revierderbys zwischen Bochum, Dortmund und Schalke. Ein Stadt-Derby ist aber noch spezieller. Wir haben von den Fans noch einen Push bekommen, das hat uns gezeigt, wie wichtig ihnen das Spiel ist.“