„Für so ein Derby ist man Fußballer geworden“

Mund abwischen, weiter geht´s! Nach dem Ausscheiden im Play-off steht für Sturm schon der nächste Kracher auf dem Programm: Samstag (19.30) wartet auswärts das Duell gegen den GAK. „Ich habe schon mitbekommen, dass die Klubs nicht die besten Freunde sind“, sagt Tim Oermann vor seinem ersten Grazer Derby.
Das große Wunder von Klagenfurt blieb wie erwartet aus, Sturm muss nach dem Play-off-Aus gegen Bodö/Glimt mit der Europa League vorliebnehmen. „Die Norweger haben sich aufgrund des ersten Spiels den Aufstieg in die Champions League absolut verdient. Die zwei Duelle haben gezeigt, dass wir in der Europa League gut aufgehoben sind“, sagt Sturm-Trainer Jürgen Säumel nach dem 2:1-Sieg im Rückspiel. Mehr gibt der aktuelle Kader auch nicht her.
Nach dem endgültigen K.o. in der Königsklasse geht es für den Meister Schlag auf Schlag weiter. Schon morgen (13 Uhr) steigt in Monaco die Auslosung der Europa League, am Samstag wartet der GAK.
Ob da Arjan Malic auflaufen kann, ist noch offen. Der Ersatz für Johnston, dessen Wechsel auf die Insel fix ist (kolportierte Ablöse rund 2,5 Mio.), humpelte nach dem Spiel in Klagenfurt mit dick einbandagiertem Fuß zum Mannschaftsbus. Für den Verteidiger sprang Tim Oermann in die Bresche, der auf dieser Position letzte Saison bei Bochum zehnmal zum Einsatz kam.
Nach seinem ersten Treffer für Sturm freut sich der Innenverteidiger auf das Derby. „Ich habe schon mitbekommen, dass die Klubs nicht die besten Freunde sind“, schmunzelt Oermann. „Ich bin ein Junge aus dem Ruhrpott , kenne die Revierderbys zwischen Bochum, Dortmund und Schalke. Ein Stadt-Derby ist aber noch spezieller. Wir haben von den Fans noch einen Push bekommen, das hat uns gezeigt, wie wichtig ihnen das Spiel ist.“
Das weiß Emir Karic bereits, er geht in sein drittes Derby an der Mur. „Ich freue mich schon extrem, es ist ein ganz besonderes Spiel, da wird’s brennen! Die Atmosphäre und das Knistern in der Luft ist ganz anders als bei einem normalen Ligaspiel. Für so was ist man Fußballer geworden“, gerät der Linksverteidiger beim Duell Rot gegen Schwarz ins Schwärmen.
