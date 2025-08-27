Ehepaar kracht auf A12 in Lkw – aus Wrack befreit

Spektakulärer Unfall am Mittwoch in den frühen Morgenstunden auf der Inntalautobahn im Tiroler Unterland: Als ein 60-jähriger Deutscher auf die A12 auffahren wollte, krachte er mit seinem Pkw gegen einen Lkw. Der Lenker und dessen Begleiterin mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.
Kurz vor 5.30 Uhr hat sich der Unfall ereignet. Der 60-jährige Deutsche sei bei Kirchbichl auf die A12 in Richtung Innsbruck aufgefahren und sei dabei aus bisher noch unbekannter Ursache gegen das Heck eines Sattelschleppers gekracht, berichtete die Polizei.
Die beiden Insassen wurden von der alarmierten Feuerwehr Kufstein aus dem beschädigten Fahrzeug befreit.
Die Polizei
Der Lenker und seine 58-jährige Frau auf dem Beifahrersitz erlitten durch den heftigen Aufprall Verletzungen. „Sie wurden von der alarmierten Feuerwehr Kufstein aus dem beschädigten Fahrzeug befreit“, so die Ermittler weiter.
Mit Rettung ins Krankenhaus gebracht
Nach der Erstversorgung wurden die beiden Insassen mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Am Auto entstand massiver Schaden. Im Bereich der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.