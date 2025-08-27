Ehepaar kracht auf A12 in Lkw – aus Wrack befreit

Spektakulärer Unfall am Mittwoch in den frühen Morgenstunden auf der Inntalautobahn im Tiroler Unterland: Als ein 60-jähriger Deutscher auf die A12 auffahren wollte, krachte er mit seinem Pkw gegen einen Lkw. Der Lenker und dessen Begleiterin mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.