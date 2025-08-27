120. Geburtstag: Melancholie, Tiefe, Poesie

Klagenfurt: Reich bebilderte Retrospektive in der Alpen-Adria-Galerie zum 120. Geburtstag von Karl Bauer (1905 – 1993), den der „Lyriker der modernen Malerei“ heuer gefeiert hätte.
Blau, glühend wie kaltes Feuer – kontrastierend mit flammendem Rot, das am Bildgrund brennt und „Sänger vor dem See“ in jenes farbexpressionistische Leuchten hüllt, das immer wieder aus dem lyrischen Schaffen des Künstlers taucht, der am 14. Februar 1905 in Graz geboren wird, 1908 mit seiner Familie nach Kärnten (Obertrixen, Völkermarkt) übersiedelt und 1912 in Klagenfurt eine neue Heimat findet.
Und so schaut man in der Alpen-Adria-Galerie tief in den Bilderkosmos eines akademischen Malers, „der in der Kärntner Landschaft, im Menschlichen und im Spirituellen verwurzelt ist. Doch war es nicht das Abbild, das ihn bewegte, sondern das innere Leuchten – Komposition und Farbe waren seine Sprache, Malerei ein stiller Akt der Hingabe, ein tastender Weg zur Essenz des Lebens“, erklärt Bauers Enkelin Eva-Sophie Bruckner. Eigenständig figurativ und zeitlos eindringlich ist das Œuvre ihres Großvaters, aus innerer Unruhe geboren und doch von tiefer Stille durchzogen und von gedeckter Melancholie beseelt, die „Seelenzustände sichtbar machen soll“ im Versuch, dem Leben Form zu verleihen und das tiefe Geheimnis dahinter zu berühren. Wunderbar Bauers flächige Sehnsuchtsländer, die Perspektive vermeiden und an der Nahtstelle von Realem und Abstraktem, Erschautem und Erfühltem siedeln, um die Essenz des Wesentlichen zum Klingen zu bringen.
Ölfarbe – lasierend zur Haut aufgeworfen, kein Stilmittel sondern eigenständiger Inhaltsträger, der bei aller Intensität doch meditative Ruhe und poetisches Innehalten atmet. Die Frau, nackt und glänzend wie eine Göttin an die Ufer des Sehens gebettet, dazwischen ein reduziertes Menschenbild, das in der Verbindung mit Religiösem weit ins Transzendente greift.
Noch bis 7. September ist Bauers „Farben-Form-Ernte“ in der Alpen-Adria-Galerie eine reiche, durch die am letzten Ausstellungstag (7. 9.) sein Sohn Herbert Bauer (11 und 15 Uhr) führt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.