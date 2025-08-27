120. Geburtstag: Melancholie, Tiefe, Poesie

Ölfarbe – lasierend zur Haut aufgeworfen, kein Stilmittel sondern eigenständiger Inhaltsträger, der bei aller Intensität doch meditative Ruhe und poetisches Innehalten atmet. Die Frau, nackt und glänzend wie eine Göttin an die Ufer des Sehens gebettet, dazwischen ein reduziertes Menschenbild, das in der Verbindung mit Religiösem weit ins Transzendente greift.

Noch bis 7. September ist Bauers „Farben-Form-Ernte“ in der Alpen-Adria-Galerie eine reiche, durch die am letzten Ausstellungstag (7. 9.) sein Sohn Herbert Bauer (11 und 15 Uhr) führt.