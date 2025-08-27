Ambros und „Pratersterne“ locken viele Besucher

Über eine erfolgreiche Bilanz dürfen sich sowohl die Sommerspiele Melk als auch der Musicalsommer Amstetten freuen. So „gratulierten“ in Melk mehr als 16.500 Besucher zum 65-Jahre-Jubiläum und genossen in der Wachauarena drei Eigenproduktionen mit insgesamt 29 Vorstellungen. Neben dem Schauspiel „Praterstern“ konnten die Sommerspiele mit der Musikrevue „Dream on – Ein kleines bisschen Glück“ punkten. „Wir haben Neues gewagt, weil Theater nicht stehen bleiben darf“, erklärt Intendant Alexander Hauer. Im nächsten Jahr wird „Das Ministerium der Wahrheit“ präsentiert.