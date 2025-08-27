Vorteilswelt
Melk & Amstetten

Ambros und „Pratersterne“ locken viele Besucher

Niederösterreich
27.08.2025 16:00
Die Uraufführung des Musicals „Augustin“ in Amstetten begeisterte restlos.
Die Uraufführung des Musicals „Augustin“ in Amstetten begeisterte restlos.(Bild: Stefan Sappert)

Der Musicalsommer in Amstetten und die Sommerspiele in Melk ziehen für heuer eine erfolgreiche Bilanz. Insgesamt konnte man knapp 30.000 Besucher begrüßen.

Über eine erfolgreiche Bilanz dürfen sich sowohl die Sommerspiele Melk als auch der Musicalsommer Amstetten freuen. So „gratulierten“ in Melk mehr als 16.500 Besucher zum 65-Jahre-Jubiläum und genossen in der Wachauarena drei Eigenproduktionen mit insgesamt 29 Vorstellungen. Neben dem Schauspiel „Praterstern“ konnten die Sommerspiele mit der Musikrevue „Dream on – Ein kleines bisschen Glück“ punkten. „Wir haben Neues gewagt, weil Theater nicht stehen bleiben darf“, erklärt Intendant Alexander Hauer. Im nächsten Jahr wird „Das Ministerium der Wahrheit“ präsentiert.

Fulminante Uraufführung
Beim Musicalsommer in Amstetten wohnten knapp 12.500 begeisterte Besucher der Uraufführung von Ambros’ „Augustin“ bei. Den 20 Vorstellungen in der Pölz-Halle wohnte einmal als besonderes Highlight auch der musikalische Schöpfer (also Wolfgang Ambros höchstpersönlich) bei. 

Niederösterreich

