Industrieboss sauer über enorme Lohnnebenkosten

Österreich hat mit die höchsten Arbeitskosten

Österreich zähle zu den Ländern mit den höchsten Arbeitskosten in Europa: 2024 lag der Wert laut Eurostat bei 44,5 Euro pro Arbeitsstunde – damit rangiert Österreich auf Platz fünf der teuersten Standorte in der EU. Diese hohen Kosten seien ein strukturelles Risiko für die internationale Wettbewerbsfähigkeit. „Wenn die Kosten für Arbeit schneller steigen als die wirtschaftliche Leistung, verlieren wir Schritt für Schritt Marktanteile – und das in einer Phase, in der Investitionen, Innovation und Standortqualität wichtiger denn je sind“, warnt Kloger. Mit einer Abgabenquote von 43,5 Prozent liegt Österreich im OECD-Spitzenfeld, und einen großen Teil davon machen die Lohnnebenkosten aus.