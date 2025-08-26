Rennradfahrer krachte mit Mädchen (8) zusammen

Der Unfall ereignete sich laut Polizei kurz vor 16.30 Uhr im Gemeindegebiet von Leisach. Im Bereich einer Brücke geriet das achtjährige Mädchen aus Italien nach einer Kurve zu weit nach links, woraufhin es zur Kollision mit dem entgegenkommenden einheimischen Rennradfahrer kam. Der 59-Jährige hatte keine Chance mehr, auszuweichen oder abzubremsen.