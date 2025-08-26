Rennradfahrer krachte mit Mädchen (8) zusammen

Schockmoment am späten Montagnachmittag am Drauradweg in Osttirol: Im Bereich einer Kurve kollidierte ein Rennradfahrer (59) mit einem achtjährigen Mädchen, das zu weit über die Fahrbahnmitte geraten war. Sowohl der Mann als auch das Kind wurden auf den Boden geschleudert.
Der Unfall ereignete sich laut Polizei kurz vor 16.30 Uhr im Gemeindegebiet von Leisach. Im Bereich einer Brücke geriet das achtjährige Mädchen aus Italien nach einer Kurve zu weit nach links, woraufhin es zur Kollision mit dem entgegenkommenden einheimischen Rennradfahrer kam. Der 59-Jährige hatte keine Chance mehr, auszuweichen oder abzubremsen.
Der Vater der Achtjährigen fand die beiden Radfahrer am Boden liegend vor und setzte die Rettungskette in Gang.
Die Polizei
Der Mann und das Kind kamen infolge des Crashs zu Sturz. Der nachkommende Vater der Achtjährigen „fand die beiden am Boden liegend vor und setzte die Rettungskette in Gang“, heißt es von den Ermittlern.
Mann verletzt ins Spital, Mädchen unverletzt
Glück im Unglück: Die Kollision ging recht glimpflich aus. Während der 59-Jährige mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Lienz gebracht wurde, kam das Mädchen mit dem Schrecken davon. Es blieb unverletzt!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.