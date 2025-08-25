Haus lichterloh in Flammen: Nun steht Ursache fest

Mehr als 100 Feuerwehrleute kämpften am Sonntag gegen einen Brand in Thaur im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land. Am Montag wurde bekannt, dass zwei Florianijünger bei dem Einsatz verletzt wurden. Auch die Brandursache steht nun fest.
Ausgehend von der Garage geriet am Sonntagvormittag – wie berichtet – ein Mehrfamilienhaus in Thaur in Brand, das Feuer breitete sich bis zum Dachgeschoß aus. Rund 110 Feuerwehrleute aus dem Ort und der Umgebung standen stundenlang im Einsatz. „Ein Ausbreiten des Brandes auf das Nachbarhaus konnte zwar verhindert werden, es entstand aber trotzdem Sachschaden an der Fassade sowie den Fenstern“, erklärt die Polizei.
Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrmänner leicht verletzt.
Zwei Florianis verletzt, Brandursache geklärt
Im Mehrfamilienhaus befand sich beim Ausbruch des Feuers eine Person, die sich selbst in Sicherheit bringen konnte. „Bei den Löscharbeiten wurden aber zwei Feuerwehrmänner leicht verletzt“, so die Exekutive.
Die Brandursache war ein elektrischer Defekt. Der Schaden am Gebäude dürfte enorm sein.
