Haus lichterloh in Flammen: Nun steht Ursache fest

Ausgehend von der Garage geriet am Sonntagvormittag – wie berichtet – ein Mehrfamilienhaus in Thaur in Brand, das Feuer breitete sich bis zum Dachgeschoß aus. Rund 110 Feuerwehrleute aus dem Ort und der Umgebung standen stundenlang im Einsatz. „Ein Ausbreiten des Brandes auf das Nachbarhaus konnte zwar verhindert werden, es entstand aber trotzdem Sachschaden an der Fassade sowie den Fenstern“, erklärt die Polizei.