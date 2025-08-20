ESC in Wien, Chaos im Jugendgefängnis und Känguru

Wien wird Austragungsort des Song Contests 2026! Und jetzt stellt sich die Frage: Wie viel Millionen wird Wien für das Mega-Event ausgeben: Außerdem: Das neu errichtete Jugendgefängnis Wien-Münnichplatz sorgt heuer immer wieder für Schlagzeilen – von Prügeleien unter Insassen über Drogen bis hin zu regelrechten Party-Exzessen. Und: In Osttirol ist ein ungewöhnliches Haustier auf Abwegen, die Suche sorgt für Rätselraten und Schmunzeln in den sozialen Medien. Das und noch viel mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.