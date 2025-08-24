Königin der Kriecherl ist im Waldviertel daheim

Die Kriecherl hat aber Bedeutung weit über den Genuss hinaus: Sie ist eine ursprüngliche Wildpflaume, in Österreich beheimatet, mit rundem, gelblich-orangem Fruchtfleisch, das süß schmeckt, während die Haut angenehm säuerlich ist. Früher wuchsen Kriecherln fast überall im Waldviertel – heute gelten sie als regionales „Gelbes Gold“ und als Symbol der Naturverbundenheit. Wer im Waldviertel einen alten Kriecherlbaum sieht, der sieht nicht nur eine Frucht, sondern ein Stück Heimatgeschichte.