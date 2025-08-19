Skandal am Friedhof, Ukraine-Gipfel und Bankomat

Skandal am Friedhof von Innsbruck: Eine Verstorbene wurde in einem Sarg ohne Deckel beerdigt. Und: Zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine vor fast dreieinhalb Jahren zeichnet sich ein umfassender Verhandlungsprozess mit allen Beteiligten ab. Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin könnten schon bald aufeinander treffen. Außerdem: Sie haben wieder zugeschlagen! Schon rund zwei Dutzend Mal flogen Bankomaten heuer in Österreich in die Luft. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Jana Pasching.