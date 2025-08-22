Neue Ski-Kollektion für Abenteurer präsentiert

Leicht. Stark. Frei. – Mit diesen drei Worten lässt sich die brandneue Explorair-Kollektion 2025/26 von SCOTT beschreiben. Die Skitouren-Szene darf sich auf eine echte Revolution freuen!
Denn: Egal ob beim Schweiß treibenden Aufstieg oder der rasanten Abfahrt durch frischen Powder – die neuen Ski versprechen Top-Performance, Sicherheit und jede Menge Spaß.
„Wir wollten Ski bauen, die nicht nur technisch glänzen, sondern dieses unbeschreibliche Gefühl von Freiheit in den Bergen erlebbar machen“, schwärmt SCOTT-Marketing-Manager Hugues Kervyn.
Die Explorair-Ski sind leicht wie eine Feder – dank Carbonfasern und Holzkern aus Paulownia und Pappel. Dazu: Touring-Rocker an Tip und Tail, Titanal-Verstärkung und ein cleveres System für blitzschnellen Fell-Wechsel.
Das Ergebnis: volle Kontrolle, stabiles Fahrgefühl und müheloser Aufstieg. Selbst bei schwierigen Schneeverhältnissen bleibt das Brett zuverlässig.
Für jeden Typ das passende Modell
Passend dazu gibt’s auch eigene Skins mit perfektem Grip und optimalem Gleiten. Gefertigt in Slowenien, gedacht für die Welt: SCOTT zeigt mit der Explorair-Kollektion, wie moderner Skitourensport aussieht.
Mehr Infos & Online-Bestellung: www.scott-sports.com
