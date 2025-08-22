Vorteilswelt
SCOTT startet durch

Neue Ski-Kollektion für Abenteurer präsentiert

Bergkrone Kurzmeldungen
22.08.2025 12:26
SCOTT präsentiert seine neue Explorair-Kollektion
SCOTT präsentiert seine neue Explorair-Kollektion(Bild: Scott Sports)

Leicht. Stark. Frei. – Mit diesen drei Worten lässt sich die brandneue Explorair-Kollektion 2025/26 von SCOTT beschreiben. Die Skitouren-Szene darf sich auf eine echte Revolution freuen!

Denn: Egal ob beim Schweiß treibenden Aufstieg oder der rasanten Abfahrt durch frischen Powder – die neuen Ski versprechen Top-Performance, Sicherheit und jede Menge Spaß.

„Wir wollten Ski bauen, die nicht nur technisch glänzen, sondern dieses unbeschreibliche Gefühl von Freiheit in den Bergen erlebbar machen“, schwärmt SCOTT-Marketing-Manager Hugues Kervyn.

Die Explorair-Ski sind leicht wie eine Feder – dank Carbonfasern und Holzkern aus Paulownia und Pappel. Dazu: Touring-Rocker an Tip und Tail, Titanal-Verstärkung und ein cleveres System für blitzschnellen Fell-Wechsel.

Das Ergebnis: volle Kontrolle, stabiles Fahrgefühl und müheloser Aufstieg. Selbst bei schwierigen Schneeverhältnissen bleibt das Brett zuverlässig.

Für jeden Typ das passende Modell

  • Explorair 95: Der Allrounder – EUR 649,95
  • Explorair 92 LT: Die Leichtbau-Rakete – EUR 699,95
  • Explorair 88: Präzision pur – EUR 599,95
  • Explorair 88 Women’s: Extra abgestimmt auf Damen – EUR 599,95
(Bild: Scott Sports)

Passend dazu gibt’s auch eigene Skins mit perfektem Grip und optimalem Gleiten. Gefertigt in Slowenien, gedacht für die Welt: SCOTT zeigt mit der Explorair-Kollektion, wie moderner Skitourensport aussieht. 

Mehr Infos & Online-Bestellung: www.scott-sports.com

