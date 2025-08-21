Laut Abschussverordnung: Wolf in Tirol erlegt

Verordnung auch im Bezirk Kitzbühel

Indes werden Risse von Rindern in Hopfgarten im Brixental (Bezirk Kitzbühel) zu der weiteren Abschussverordnung führen. Nach Begutachtung durch eine Amtstierärztin bestand nämlich der Verdacht auf Beteiligung eines Wolfes, hieß es. Die Verordnung gilt – wie immer – für die Dauer von acht Wochen in einem Umkreis von zehn Kilometern, ausgehend vom Ort des Ereignisses.