Influencerin inszeniert Wut-Auftritt bei krone.tv

Neue Kehrtwende?
Im krone.tv-Talk über ein mögliches Social-Media-Verbot für Jugendliche sorgte die ehemalige YouTuberin und Social-Media-Expertin Lisa Sophie Thoma für einen Überraschungsmoment: Mitten im Gespräch sprang sie plötzlich auf die Couch – und machte damit anschaulich deutlich, wie sehr soziale Netzwerke auf Provokation und Aufmerksamkeit setzen.
„Likes sind die Währung der Gesellschaft. Es geht nicht mehr um normalen Content, sondern darum, möglichst schockierende Szenen zu liefern“, erklärte Thoma. Die Aktion sollte verdeutlichen, wie stark Algorithmen Hass und Extreme belohnen – und wie sehr sich dadurch auch die Gesellschaft verändere.
