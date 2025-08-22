Blick auf Rechnung wird noch länger schockieren

Klare Regeln auch im Internet

Neben den altbekannten Forderungen nach Senkung der Lohnneben- und Energiekosten und Bürokratieabbau tritt Kirnbauer auch für mehr Fairness für den heimischen Handel ein: „Es braucht klare Regeln, an die sich alle zu halten haben – auch internationale Online-Anbieter!“ Dabei gehen es vor allem um Produktqualität sowie Sicherheiten und Garantien für die Käufer. Kirnbauer: „Unsere Betriebe stehen unter Druck.“