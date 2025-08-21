Vorteilswelt
Öko in der Bachstube

Traditionsbäcker bäckt immer „knusprigeres“ Klima

Niederösterreich
21.08.2025 16:00
Knuspriges Gebäck werden mit energiesparenden Technologien hergestellt.
Knuspriges Gebäck werden mit energiesparenden Technologien hergestellt.(Bild: Rubra)

Frisch aus dem Backofen zeigt die St. Pöltner Bäckerei Hager, wie rund um Weckerl & Co die Umwelt gerettet werden kann. 

Seit mehr als 115 Jahren ist die Bäckerei Hager im ganzen Bezirk St. Pölten Fixstern am Semmerl-, Brot- und Kipferlhimmel. Und schon jeher sind die wichtigsten Zutaten bei all diesen Knuspereien die Schätze der Natur. „Nachhaltigkeit beginnt bei uns schon beim Einkauf des feines Mehls direkt in der Region“, schildern Firmenchef Wolfgang Hager und sein Sohn Alexander.

Jedes Kipferl ist klimafit
Daher ist es „beilaibe“ kein Umweltwunder, dass die Öfen auf Grünkurs angeheizt werden. Mit dem vielsagenden Projekt „Decarb4SME“ werden neue energiesparende Umwelttechnologien getestet. Und ab Jänner 2026 werden Semmerln und diverse Brotsorten mit Elektrolieferwägen zu den Kunden sowie in die Filialen rollen. „So wird jedes unserer Kipferln Stück für Stück klimafitter“, schmunzelt Marketing-Chef Alex Hager.

In der Backstube: Firmenchef Wolfgang Hager, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ...
In der Backstube: Firmenchef Wolfgang Hager, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Produktionsleiter Mario Takats (v. li.)(Bild: NLK Khittl)

Start in die Öko-Zukunft
Begeistert von dieser Backstuben-Ökooffensive zeigte sich auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beim Lokalaugenschein zwischen Mehlstaub und Brotschnitten: „Dieser Betrieb ist ein Musterbeispiel für unsere starken, in die Ökozukunft startenden blau-gelben Familienbetriebe.“

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Niederösterreich

