Traditionsbäcker bäckt immer „knusprigeres“ Klima

Seit mehr als 115 Jahren ist die Bäckerei Hager im ganzen Bezirk St. Pölten Fixstern am Semmerl-, Brot- und Kipferlhimmel. Und schon jeher sind die wichtigsten Zutaten bei all diesen Knuspereien die Schätze der Natur. „Nachhaltigkeit beginnt bei uns schon beim Einkauf des feines Mehls direkt in der Region“, schildern Firmenchef Wolfgang Hager und sein Sohn Alexander.