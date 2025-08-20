Erdäpfel, Raps und Co.

Bauernbund-Chefin: „Dann müssen wir importieren“

20.08.2025 15:00
Erntezeit, Hof-Schließungen und Pflanzenschutz, die Landwirtschaft in Österreich steht vor großen Herausforderungen. Corinna Weisl, Direktorin des österreichischen Bauernbundes warnt im „Krone“-Interview: „Ohne funktionierende Pflanzenschutzmittel könne Österreich schon bald wichtige Kulturen wie Raps oder Kartoffeln nicht mehr selbst anbauen. Dann müssen wir halt importieren.“

