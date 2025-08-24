Vorteilswelt
Schloss Eggenberg

Gewinnen Sie Tickets für die Steiermark Schau

Steiermark
24.08.2025 05:59
Der goldene Prunkwagen ist eines der Highlights der heurigen Steiermark Schau
Der goldene Prunkwagen ist eines der Highlights der heurigen Steiermark Schau(Bild: UMJ/J. J. Kucek)

Die heurige Steiermark Schau im Grazer Schloss Eggenberg ist auf alle Fälle einen Besuch wert. Aufwendig und humorvoll wird in „Ambition & Illusion“ die kurze und spannende Geschichte der Erbauerfamilie erzählt. Mit der „Krone“ können Sie nun 25x2 Tickets für die Schau gewinnen.

0 Kommentare

Die Steiermark Schau widmet sich heuer zum 400-Jahre-Jubiläum dem Grazer Schloss Eggenberg. Dessen Erbauer Hans Ulrich und sein nur etwa 100 Jahre währendes Fürstengeschlecht der Eggenberger stehen im Zentrum von „Ambition & Illusion“, einer humorvollen Reise in die Vergangenheit, die durch Licht und Schatten führt. Und eines gleich vorweg: Diese Schau ist nicht nur gut und fundiert gemacht, sie ist auch überaus unterhaltsam. Die Geschichte der Eggenberger wird nicht trocken erzählt, sondern mit Witz und Ironie, mitunter sogar mit ein wenig Zynismus.

Goldener Prunkwagen
Die zwölf Fürsten-Räume im barocken Schloss erzählen die Geschichte vom ambitionierten Aufsteiger Hans Ulrich, der seine Gelehrsamkeit in die Architektur des von ihm in Auftrag gegebenen Schlosses fließen ließ. Sie berichten auch von seinem Sohn Johann Anton, dem die Ausstellung die wertvollsten Leihgaben verdankt. Seine Kleidung, seine Aufzeichnungen und viel mehr noch der goldene Prunkwagen (alles aus dem tschechischen Krumau) und die wertvollen Wappendecken zeugen in der Schlosskirche von großem Pomp. 

Im Kunstpavillon findet sich unter anderem eines der letzten großen Werke des jüngst ...
Im Kunstpavillon findet sich unter anderem eines der letzten großen Werke des jüngst verstorbenen Herbert Brandl.(Bild: UMJ/J.J.Kucek)

Virtueller Flug über das alte Graz
Besonders faszinierend ist der Planetensaal, in dem die Allegorien der Fresken, die die Eggenberger als antike Götter zeigen, auf überraschende und gewinnende Art vermittelt werden. Mehr als sehenswert ist auch die Kunst im Pavillon vor dem Schloss, sowie der virtuelle Flug über das Graz im Jahr 1699 im Archäologiemuseum im Schlosspark. Zudem gibt es auch einen weiteren Pavillon mit zeitgenössischer Kunst, der derzeit in Leoben zu sehen ist.

Mitmachen und gewinnen
Und mit der „Krone“ haben Sie nun die einmalige Chance, Tickets für die Schau zu gewinnen: Wir verlosen 25x2 Eintrittskarten (zu je 15 Euro brutto). Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 31. August. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, gute Nachrichten. Diese erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

Porträt von Christoph Hartner
Christoph Hartner
Steiermark

