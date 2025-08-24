Gewinnen Sie Tickets für die Steiermark Schau

Die Steiermark Schau widmet sich heuer zum 400-Jahre-Jubiläum dem Grazer Schloss Eggenberg. Dessen Erbauer Hans Ulrich und sein nur etwa 100 Jahre währendes Fürstengeschlecht der Eggenberger stehen im Zentrum von „Ambition & Illusion“, einer humorvollen Reise in die Vergangenheit, die durch Licht und Schatten führt. Und eines gleich vorweg: Diese Schau ist nicht nur gut und fundiert gemacht, sie ist auch überaus unterhaltsam. Die Geschichte der Eggenberger wird nicht trocken erzählt, sondern mit Witz und Ironie, mitunter sogar mit ein wenig Zynismus.