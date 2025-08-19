Vorteilswelt
COROS NOMAD

Die Outdoor-Uhr für Abenteurer und Fischer

Bergkrone Kurzmeldungen
19.08.2025 15:49
Die COROS NOMAD richtet sich an Abenteurer und Outdoor-Sportler.
Die COROS NOMAD richtet sich an Abenteurer und Outdoor-Sportler.(Bild: Geschwister-Zack)

Die Technik-Schmiede COROS hat ein neues Spielzeug für Abenteurer vorgestellt: die COROS NOMAD. Eine GPS-Outdoor-Uhr, die nicht nur robust und schick daherkommt, sondern auch noch mit Features vollgestopft ist, die so manchen Profi ins Staunen bringen.

Ob beim Wandern, Klettern oder am Wasser – die Uhr verspricht, Sie nicht im Stich zu lassen. Mit Dualfrequenz-GPS, globalen Karten und einer nagelneuen „Aktivitätsjournal“-Funktion soll sie Outdoor-Erlebnisse nicht nur sichern, sondern gleich detailreich dokumentieren. Sprachbefehle, Fotos, Sprachmemos und sogar digitale Notizen – alles direkt am Handgelenk. Damit wird die NOMAD fast schon zum persönlichen Outdoor-Tagebuch.

Die COROS NOMAD ist in drei Farben erhältlich: Braun,
Die COROS NOMAD ist in drei Farben erhältlich: Braun,(Bild: Geschwister Zack )
Grün
Grün(Bild: Geschwister Zack )
und Dunkelgrau.
und Dunkelgrau.(Bild: Geschwister Zack )

Speziell für Fischer!
Ein besonderes Zuckerl: die acht Angelmodi. Vom Fliegenfischen bis zum Hochseefischen – für jede Leidenschaft gibt’s ein eigenes Profil. Zusätzlich liefert die Uhr Infos zu Mond- und Gezeitenphasen, Wetter, Luftdruck sowie Sonnenauf- und -untergang. Und: Fänge samt Art und Foto können sofort festgehalten werden. Ein smarter Fanghelfer also.

Technische Eckdaten:

  • Bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit im GPS-Modus, bis zu 22 Tage im Standardbetrieb.

  • Neues MIP-Display mit starkem Kontrast, auch in der Sonne bestens ablesbar.

  • Robustes Gehäuse aus Aluminium-Polymer-Mix, bis 50 m wasserdicht.

  • Preis: 369 Euro (UVP).

Gedacht für Abenteurer.
Gedacht für Abenteurer.(Bild: Geschwister-Zack)

Klar ist: Mit der NOMAD will COROS Outdoor-Fans ein Werkzeug in die Hand geben, das Abenteuer nicht nur sicherer, sondern auch unvergesslich macht.

Aber Achtung: Die „Bergkrone“ konnten die Uhr bislang noch nicht selbst testen – ob die Features wirklich so reibungslos funktionieren, können wir noch nicht sagen.Weitere Infos: de.coros.com/nomad

Porträt von Hannes Wallner
Hannes Wallner
