Die Outdoor-Uhr für Abenteurer und Fischer

Die Technik-Schmiede COROS hat ein neues Spielzeug für Abenteurer vorgestellt: die COROS NOMAD. Eine GPS-Outdoor-Uhr, die nicht nur robust und schick daherkommt, sondern auch noch mit Features vollgestopft ist, die so manchen Profi ins Staunen bringen.
Ob beim Wandern, Klettern oder am Wasser – die Uhr verspricht, Sie nicht im Stich zu lassen. Mit Dualfrequenz-GPS, globalen Karten und einer nagelneuen „Aktivitätsjournal“-Funktion soll sie Outdoor-Erlebnisse nicht nur sichern, sondern gleich detailreich dokumentieren. Sprachbefehle, Fotos, Sprachmemos und sogar digitale Notizen – alles direkt am Handgelenk. Damit wird die NOMAD fast schon zum persönlichen Outdoor-Tagebuch.
Speziell für Fischer!
Ein besonderes Zuckerl: die acht Angelmodi. Vom Fliegenfischen bis zum Hochseefischen – für jede Leidenschaft gibt’s ein eigenes Profil. Zusätzlich liefert die Uhr Infos zu Mond- und Gezeitenphasen, Wetter, Luftdruck sowie Sonnenauf- und -untergang. Und: Fänge samt Art und Foto können sofort festgehalten werden. Ein smarter Fanghelfer also.
Technische Eckdaten:
Bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit im GPS-Modus, bis zu 22 Tage im Standardbetrieb.
Neues MIP-Display mit starkem Kontrast, auch in der Sonne bestens ablesbar.
Robustes Gehäuse aus Aluminium-Polymer-Mix, bis 50 m wasserdicht.
Preis: 369 Euro (UVP).
Klar ist: Mit der NOMAD will COROS Outdoor-Fans ein Werkzeug in die Hand geben, das Abenteuer nicht nur sicherer, sondern auch unvergesslich macht.
Aber Achtung: Die „Bergkrone“ konnten die Uhr bislang noch nicht selbst testen – ob die Features wirklich so reibungslos funktionieren, können wir noch nicht sagen.Weitere Infos: de.coros.com/nomad
