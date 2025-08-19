Die Outdoor-Uhr für Abenteurer und Fischer

Ob beim Wandern, Klettern oder am Wasser – die Uhr verspricht, Sie nicht im Stich zu lassen. Mit Dualfrequenz-GPS, globalen Karten und einer nagelneuen „Aktivitätsjournal“-Funktion soll sie Outdoor-Erlebnisse nicht nur sichern, sondern gleich detailreich dokumentieren. Sprachbefehle, Fotos, Sprachmemos und sogar digitale Notizen – alles direkt am Handgelenk. Damit wird die NOMAD fast schon zum persönlichen Outdoor-Tagebuch.