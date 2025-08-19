Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Retire Rich“

Mode-Statement gegen das marode Pensionssystem

Bergkrone Kurzmeldungen
19.08.2025 08:36
Trade Republic und Kappa haben ein Mode-Statement gegen das marode Pensionssystem gezündet
Trade Republic und Kappa haben ein Mode-Statement gegen das marode Pensionssystem gezündet(Bild: Trade Republic)

Laut, provokant und mit klarer Botschaft: Der Online-Broker Trade Republic hat sich mit der italienischen Sport-Kultmarke Kappa zusammengetan und ein ganz besonderes Trikot auf den Markt gebracht. Der Schriftzug auf der Brust: „Retire Rich“ – reich in Pension gehen. Ein Traum, den die Politik längst nicht mehr garantieren kann.

0 Kommentare

„Das europäische Rentensystem funktioniert nicht mehr“, sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic, im Gespräch. „Die Menschen sind frustriert. Ihre Pensionen sind nicht mehr sicher, die Politik vertröstet mit alten Versprechen. Also nehmen die Jungen ihre Zukunft selbst in die Hand.“

Das Trikot, das seit 19. August exklusiv auf kappa.com zu kaufen ist, erscheint in einer streng limitierten Auflage von nur 2.000 Stück. Ein Sammlerstück – und ein klares Signal an eine Generation, die sich nicht länger auf ein Pensionssystem verlassen will, das mehr und mehr wankt.

Denn die Zahlen sind alarmierend: Heute kommen in Österreich laut Trade Republic nur noch 1,9 Erwerbstätige auf einen Pensionisten. Fast 20 Prozent der Pensionen müssen bereits aus Steuergeld finanziert werden – Milliarden, die eigentlich für Bildung oder Gesundheit gebraucht würden. Die OECD warnt: Schon 2030 könnten die Ausgaben auf 15 Prozent des BIP explodieren.

Doch das „Retire Rich“-Trikot ist nicht nur Provokation. 25 Prozent des Verkaufspreises gehen an die finlit foundation. Die gemeinnützige Organisation vermittelt Jugendlichen in Europa Finanzwissen – also genau das Handwerkszeug, das man braucht, um seine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen.

„Wenn wir reich in Rente gehen wollen, müssen wir es selbst tun“, so Hecker.

Ein Satz, der sitzt. Und ein Trikot, das nicht nur im Stadion, sondern vor allem in den Köpfen ein Zeichen setzt.

Trade Republic ist Europas führende Plattform für mobiles Investieren. Über die App können Nutzer einfach und günstig in Aktien, ETFs oder Sparpläne investieren – ohne komplizierte Bankstrukturen und mit voller Kostenkontrolle. Ziel: Finanzmärkte für alle zugänglich machen und eine Generation von Anlegern hervorbringen, die ihre finanzielle Zukunft selbst gestaltet.

Porträt von Bergkrone
Bergkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tourentipps

Der Patteriol ragt über der Konstanzer Hütte empor.

Nix wie los

Bei der Konstanzer Hütte ist fast alles Patteriol

Sehr klein, sehr fein – die Kragenalm im Unterinntal.

Nix wie los

Eine solche Alm sucht man anderswo vergeblich

Dem Himmel sehr nah fühlt man sich auf dem Gipfel, der mit einem herrlichen Rundblick belohnt.

Wanderbare Steiermark

Aufstieg auf den Hochturm: Eine Tour mit Charakter

An Erzherzog Johanns Jagdschloss, dem Brandhof, vorbei, führt die finale Etappe der Tour.

Wanderbare Steiermark

Der Weg ist das Ziel: So schön ist das Pilgern

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
140.360 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
138.201 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
137.544 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
2591 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2005 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump
1614 mal kommentiert
Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidenten ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf