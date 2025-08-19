Mode-Statement gegen das marode Pensionssystem

Denn die Zahlen sind alarmierend: Heute kommen in Österreich laut Trade Republic nur noch 1,9 Erwerbstätige auf einen Pensionisten. Fast 20 Prozent der Pensionen müssen bereits aus Steuergeld finanziert werden – Milliarden, die eigentlich für Bildung oder Gesundheit gebraucht würden. Die OECD warnt: Schon 2030 könnten die Ausgaben auf 15 Prozent des BIP explodieren.