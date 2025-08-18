Einbruchsserie: Gestohlene Bikes suchen Besitzer

Kurios: Zwei im Raum Hall gestohlene E-Bikes bzw. Mountainbikes scheinen niemandem abzugehen. Sie wurden im Zuge der Klärung einer Einbruchsserie von der Polizei sichergestellt.
Nachdem am 31. Juli ein Kroate (39) in Thaur ertappt wurde, als er versuchte, ein Fahrrad aus einem verschlossenen Pkw zu stehlen, wurden nun weitere Einbruchsdiebstähle in Thaur und Hall geklärt. Der Mann zeigte sich weitestgehend geständig, dabei noch andere Fahrräder gestohlen und teilweise weiterverkauft zu haben.
Keine Anzeigen bei Polizei eingetroffen
Die Polizei konnte den Aufenthaltsort der meisten Drahtesel mittlerweile ausforschen. Zwei dieser Räder aus der Einbruchsserie suchen nach wie vor ihre Besitzer, es sind bisher keine Anzeigen eingegangen.
E-Bike und Mountainbike
Einmal handelt es sich um ein E-Bike der Marke KTM, Farbe schwarz-matt, die orange Bremsleitung wurde dunkel übermalt. Das zweite Fahrrad ist ein Mountainbike Trek, Fuel EX 5, Farbe silber/grau, Pedale der Marke „Switch“, Schutzblech „Unleazhed“.
Besitzer sollen sich melden
Wem gehören diese Räder? Die Polizeiinspektion Hall ersucht die Besitzer der hochwertigen Räder, sich unter der Telefonnummer 059133/7110 zu melden.
