Einbruchsserie: Gestohlene Bikes suchen Besitzer

Nachdem am 31. Juli ein Kroate (39) in Thaur ertappt wurde, als er versuchte, ein Fahrrad aus einem verschlossenen Pkw zu stehlen, wurden nun weitere Einbruchsdiebstähle in Thaur und Hall geklärt. Der Mann zeigte sich weitestgehend geständig, dabei noch andere Fahrräder gestohlen und teilweise weiterverkauft zu haben.