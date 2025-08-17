In Niederösterreich hat Energiesparen Tradition

Begonnen hat es mit 30 Beratern, die vor allem beim Heizungstausch und bei Fragen zur thermischen Sanierung unterstützten. Themen wie Photovoltaik oder intelligente Stromspeicherung waren damals Zukunftsmusik. Heute zählt das Netzwerk rund 100 Experten, die telefonisch, online oder vor Ort beraten. Die Schwerpunkte haben sich dabei laut Leiter Norbert Flamisch deutlich verschoben: von der Dämmung und Biomasseheizung hin zu Wärmepumpen, Stromspeichern und Smart-Home-Lösungen. Auch gesetzliche Neuerungen wie die Einführung des Energieausweises 2007 prägten die Arbeit.