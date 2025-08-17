Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Seit 20 Jahren

In Niederösterreich hat Energiesparen Tradition

Niederösterreich
17.08.2025 18:30
Andreas Daxbacher aus Gablitz im Eirnrteslf hat die Umstellung beim Heizen und bei der Mobilität ...
Andreas Daxbacher aus Gablitz im Eirnrteslf hat die Umstellung beim Heizen und bei der Mobilität bereits geschafft.(Bild: zVg/Daxberger)

Von Photovoltaik bis zum Energieausweis – die Energieberatung Niederösterreich steht seit 20 Jahren den Bürgern bei. Auf die rund 100 Experten war auch während des Hochwassers 2024 Verlass!

0 Kommentare

Mit dem Ziel, fossile Brennstoffe in seinem Alltag zu reduzieren, ließ sich Andreas Daxbacher aus Gablitz von einer Energieberaterin aus seinem Bekanntenkreis informieren. Inzwischen ist die Umstellung sowohl beim Heizen als auch bei der Mobilität erfolgt und er freut sich am neu gewonnen Komfort.

Energieberatung NÖ feiert Jubiläum
Ein Beispiel von vielen: Die Energieberatung Niederösterreich begleitet seit mittlerweile zwei Jahrzehnten Privatpersonen, Gemeinden und Betriebe bei allen Fragen zu erneuerbaren Energien, Energieeffizienz, Sanierung und Neubau. „Niederösterreich erzeugt ein Viertel des österreichischen Ökostroms und verzeichnet seit 2005 eine CO₂-Einsparung von 37 Prozent“, erklärt der zuständige Landesvize Stephan Pernkopf.

Wo kann man einsparen, verbessern? Energieberatung vor Ort wird landesweit geboten.
Wo kann man einsparen, verbessern? Energieberatung vor Ort wird landesweit geboten.(Bild: Ramberger/eNu)

Begonnen hat es mit 30 Beratern, die vor allem beim Heizungstausch und bei Fragen zur thermischen Sanierung unterstützten. Themen wie Photovoltaik oder intelligente Stromspeicherung waren damals Zukunftsmusik. Heute zählt das Netzwerk rund 100 Experten, die telefonisch, online oder vor Ort beraten. Die Schwerpunkte haben sich dabei laut Leiter Norbert Flamisch deutlich verschoben: von der Dämmung und Biomasseheizung hin zu Wärmepumpen, Stromspeichern und Smart-Home-Lösungen. Auch gesetzliche Neuerungen wie die Einführung des Energieausweises 2007 prägten die Arbeit.

Hochwasser-Hilfe 2024 mit Hotline
Nach dem verheerenden Hochwasser in Niederösterreich im September 2024 standen zahlreiche Haushalte vor massiven Herausforderungen: Überflutete Keller, feuchte Wände, beschädigte Dämmungen, PV-Speicher und Heizsysteme bedrohten die Bausubstanz und erforderten rasches Handeln, um Folgeschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden. Die Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich reagierte umgehend und richtete eine spezielle Hotline ein, über die Betroffene fachlichen Rat zu den dringendsten Fragen erhalten konnten.

Auch Vor-Ort-Hilfe lief rasch an
Ergänzend wurde das Informationsangebot der NÖ Energieberatung auf der Website erweitert, um Sanierungsschritte, Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit Strom und Heizung sowie Kontakte zu auf Wasserschäden spezialisierten Fachfirmen bereitzustellen. Mehr als 1000 Personen kamen zu den neun Vor-Ort-Terminen in den betroffenen Regionen.

Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
190.859 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
131.863 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Medien
Neuer Ö3-Star: Das sind die Kandidaten im Rennen
130.229 mal gelesen
Die Entscheidung um die Nachfolge für Robert Kratky soll bald getroffen werden – die besten ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
1977 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1885 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1704 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf