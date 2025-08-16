Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wollte nur fahren“

Moped-Dieb (16) beim sechsten Coup erwischt

Steiermark
16.08.2025 08:04
Ein 16-Jähriger soll in und rund um Graz insgesamt gleich sechs Mopeds gestohlen haben.
Ein 16-Jähriger soll in und rund um Graz insgesamt gleich sechs Mopeds gestohlen haben.(Bild: Birbaumer Christof)

Eine Serie an Moped-Diebstählen in und rund um Graz (Steiermark) konnte die Polizei nun klären: Am Feiertag wurde ein 16-Jähriger festgenommen, zuvor versuchte er noch auf einem Mofa zu flüchten. 

0 Kommentare

Seit Wochen beschäftigt die Polizeistation Raaba eine Serie an Mopeddiebstählen im Südosten von Graz. In Hart bei Graz wurden in den letzten Monaten immer wieder gestohlene Mopeds sichergestellt. Die Beamten führten deshalb vermehrte Streifentätigkeiten in diesem Bereich durch. Freitagabend fiel ihnen dabei kurz nach 20 Uhr im Ortsgebiet von Hart ein junger Mann auf, der mit seiner Freundin herumspazierte. Beide hatten einen Helm bei sich.

Nachdem das Duo beim Kindergarten auf ein dort abgestelltes Moped aufgestiegen und losgefahren war, wollten die Beamten die Jugendlichen anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Doch der 16-Jährige ergriff die Flucht. Er ignorierte Blaulicht, Folgetonhorn sowie mehrere Anhalteversuche der Polizisten und flüchtete zunächst über einen Fußgängerbereich im Gewerbepark Hart. 

Neben Mopeds auch Ladekabel gestohlen
Kurze Zeit später wurde der junge Mann aber in der Nähe seines Wohnsitzes gestellt. Bei der Einvernahme gab er zu, sein „Fluchtfahrzeug“ zwei Tage zuvor in Graz gestohlen zu haben. Außerdem gestand er fünf weiter Moped-Diebstähle. Zudem gab er zu, Anfang April auch noch ein Ladekabel aus einem Tankstellenshop im Norden von Graz entwendet zu haben.

Als Motiv gab der 16-Jährige an, mit den Mofas lediglich herumfahren zu wollen. Die Flucht vor der Polizei sei auf ein Blackout zurückzuführen. Er will den entstandenen Schaden wiedergutmachen. Auf ihn warten jedenfalls mehrere strafrechtliche Anzeigen.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
150.002 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
138.302 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
117.832 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2329 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Lawrow provoziert bereits vor Beginn des Treffens
1507 mal kommentiert
Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist im modernen Moskau derzeit in Mode. Die ...
Medien
ORF-Aufreger! Ende für Gagenkaiser nach 34 Jahren
1386 mal kommentiert
Robert Kratky kratzt nach mehr als drei Jahrzehnten Ö3 an einem beruflichen Burnout.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf