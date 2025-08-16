Moped-Dieb (16) beim sechsten Coup erwischt

Neben Mopeds auch Ladekabel gestohlen

Kurze Zeit später wurde der junge Mann aber in der Nähe seines Wohnsitzes gestellt. Bei der Einvernahme gab er zu, sein „Fluchtfahrzeug“ zwei Tage zuvor in Graz gestohlen zu haben. Außerdem gestand er fünf weiter Moped-Diebstähle. Zudem gab er zu, Anfang April auch noch ein Ladekabel aus einem Tankstellenshop im Norden von Graz entwendet zu haben.