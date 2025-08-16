Moped-Dieb (16) beim sechsten Coup erwischt

Eine Serie an Moped-Diebstählen in und rund um Graz (Steiermark) konnte die Polizei nun klären: Am Feiertag wurde ein 16-Jähriger festgenommen, zuvor versuchte er noch auf einem Mofa zu flüchten.
Seit Wochen beschäftigt die Polizeistation Raaba eine Serie an Mopeddiebstählen im Südosten von Graz. In Hart bei Graz wurden in den letzten Monaten immer wieder gestohlene Mopeds sichergestellt. Die Beamten führten deshalb vermehrte Streifentätigkeiten in diesem Bereich durch. Freitagabend fiel ihnen dabei kurz nach 20 Uhr im Ortsgebiet von Hart ein junger Mann auf, der mit seiner Freundin herumspazierte. Beide hatten einen Helm bei sich.
Nachdem das Duo beim Kindergarten auf ein dort abgestelltes Moped aufgestiegen und losgefahren war, wollten die Beamten die Jugendlichen anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Doch der 16-Jährige ergriff die Flucht. Er ignorierte Blaulicht, Folgetonhorn sowie mehrere Anhalteversuche der Polizisten und flüchtete zunächst über einen Fußgängerbereich im Gewerbepark Hart.
Neben Mopeds auch Ladekabel gestohlen
Kurze Zeit später wurde der junge Mann aber in der Nähe seines Wohnsitzes gestellt. Bei der Einvernahme gab er zu, sein „Fluchtfahrzeug“ zwei Tage zuvor in Graz gestohlen zu haben. Außerdem gestand er fünf weiter Moped-Diebstähle. Zudem gab er zu, Anfang April auch noch ein Ladekabel aus einem Tankstellenshop im Norden von Graz entwendet zu haben.
Als Motiv gab der 16-Jährige an, mit den Mofas lediglich herumfahren zu wollen. Die Flucht vor der Polizei sei auf ein Blackout zurückzuführen. Er will den entstandenen Schaden wiedergutmachen. Auf ihn warten jedenfalls mehrere strafrechtliche Anzeigen.
