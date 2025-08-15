Einbrecher bedienten sich in „Geisterbetrieb“

Mehrmals und über Monate hinweg dürften Einbrecher im Tiroler Oberndorf (Bezirk Kitzbühel) zugeschlagen haben. Schauplatz der Coups war ein stillgelegter Betrieb. Bemerkt wurde das Fehlen diverser Gegenstände erst jetzt. Die Polizei ermittelt.
Im Zeitraum zwischen dem 1. Mai und Donnerstag, 14. August, sei bei dem stillgelegten Betrieb in Oberndorf „vermutlich mehrmals eingebrochen“ worden. Gestohlen wurden mehrere Einrichtungsgegenstände, wie es vonseiten der Exekutive heißt.
Ermittlungen zur Täterausforschung
Wer sich in den vergangenen Monaten immer wieder in dem „Geisterbetrieb“ herumgetrieben hat, ist derzeit noch völlig unklar. Von den Tätern fehlt jede Spur. Auch die Höhe des entstandenen Schadens sei noch unklar.
Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
