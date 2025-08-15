Schwere Zusammenstöße forderten vier Verletzte

Viel los war am Donnerstag auf den Tiroler Straßen. Dabei passierten mehrere Unfälle mit Motorrädern und Mopeds. Bei schweren Zusammenstößen wurden unter anderem in Imst, Kundl und Aldrans insgesamt vier Personen verletzt.
Der Unfall in Imst ereignete sich gegen 15 Uhr. Ein Autofahrer (76) übersah auf der Hahntennjochstraße laut eigenen Angaben beim Abbiegen eine Motorradlenkerin (46) aus Deutschland. Das Zweirad wurde vom Pkw erfasst, die Lenkerin auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Der Autofahrer leistete Erste Hilfe und setzte den Notruf ab. Die Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus Zams eingeliefert.
Unfall an Kreuzung
Gegen 17 Uhr ein weiterer Unfall in Kundl. An der Kreuzung Schmelzerweg-Weinberg kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw einer 45-Jährigen und einer Motorradfahrerin (31) aus Österreich. Die 31-Jährige kam in der Folge zu Sturz und verletzte sich erheblich an beiden Beinen. Die Frau wurde ins Krankenhaus Kufstein gebracht.
Rennrad gegen Moped
Der dritte schwere Unfall ereignete sich kurz nach 18 Uhr. Auf der Gemeindestraße Herzsee in Aldrans überholte eine Rennradfahrerin (37) Fußgänger. Zur selben Zeit kam ihr auf dem schmalen Weg ein Mopedlenker (15) entgegen. Rad und Moped krachten ineinander. Der Jugendliche und die Rennradfahrerin stürzten und verletzten sich erheblich. Beide mussten ins Krankenhaus Hall eingeliefert werden.
