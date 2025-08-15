Schwere Zusammenstöße forderten vier Verletzte

Der Unfall in Imst ereignete sich gegen 15 Uhr. Ein Autofahrer (76) übersah auf der Hahntennjochstraße laut eigenen Angaben beim Abbiegen eine Motorradlenkerin (46) aus Deutschland. Das Zweirad wurde vom Pkw erfasst, die Lenkerin auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Der Autofahrer leistete Erste Hilfe und setzte den Notruf ab. Die Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus Zams eingeliefert.