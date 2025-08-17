Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mikl-Leitner fordert:

„Medizin-Studienplätze für unsere Maturanten!“

Niederösterreich
17.08.2025 17:00
Numerus-Clausus-Flüchtlinge aus Deutschland sollen von der Uni verbannt werden.
Numerus-Clausus-Flüchtlinge aus Deutschland sollen von der Uni verbannt werden.(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)

Tausende Ärzte treten in absehbarer Zeit in den wohlverdienten Ruhestand. Jährlich besteht ein Bedarf von mehr als 1800 neuen Medizinern. Dem stehen aber nur 1700 Medizin-Studienplätze an öffentlichen Universitäten zur Verfügung. Ein Viertel davon besetzen Numerus-Clausus-Flüchtlinge aus Deutschland. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner macht dagegen mobil.

0 Kommentare

Der drohende Ärztemangel bleibt ein dominierendes Thema dieses Sommers. „In fünf bis zehn Jahren wird man bei allen Ärzten bezahlen müssen“, hat ja ein Facharzt aus Bruck an der Leitha in der „Krone“ prophezeit. Nachsatz: Wenn das Gesundheitssystem nicht zeitgemäß angepasst werde.

Gespräch mit Ministerin
Ein wesentlicher Bereich dieses Systems ist mit Blickrichtung in die Zukunft die Ärzteausbildung. Und da hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner offensichtliche Schwachstellen jetzt auf höchster Ebene angesprochen. Bei einem Arbeitstreffen mit Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) machte sich die Landeschefin für dringend erforderliche Neuerungen stark: „Angesichts eines erfreulich hohen Interesses heimischer Maturanten am Medizinstudium müssen wir Numerus-Clausus-Flüchtlingen aus Deutschland einen Riegel vorschieben.“ Denn viele von diesen würden nach der vom österreichischen Steuerzahler finanzierten Ausbildung flugs wieder in ihre Heimat zurückkehren.

Johanna Mikl-Leitner im Gespräch mit Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner.
Johanna Mikl-Leitner im Gespräch mit Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner.(Bild: NLK)

Gutachten zeigt Weg auf
Mikl-Leitner wies die Ministerin auf ein Gutachten von Universitätsprofessor Walter Obwexer hin, das besagt, dass mit der Wiedereinführung der sogenannten besonderen Universitätsreife Ausländer nur dann in Österreich Medizin studieren könnten, wenn sie auch in ihrem Herkunftsland dazu berechtigt sind. „Das wäre ein guter Weg, um mehr Studienplätze für unsere Studentinnen und Studenten frei zu machen“, gab Mikl-Leitner Ministerin Holzleitner mit auf den Weg nach Wien.

„Wir lassen nicht locker“
Außerdem bekräftige die Landeshauptfrau im Gespräch mit der Ministerin die Notwendigkeit der vom Bund finanzierten Masterstudienplätze im Bereich Psychotherapie in Niederösterreich. Nach dem aktuellen Stand der Verhandlungen könnten 80 Studienplätze an der Universität für Weiterbildung Krems angesiedelt werden. „Der Bedarf an Psychotherapeuten wächst ständig. Mehr Studienplätze sind dringend nötig“, so Mikl-Leitner. Und meinte abschließend: „Mir ist jeder Weg recht, den die Wissenschaftsministerin beschreiten, der uns ans Ziel bringt – mehr Mediziner-Nachwuchs für Österreich. Da werden wir nicht lockerlassen!“

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
190.693 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
131.530 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Medien
Neuer Ö3-Star: Das sind die Kandidaten im Rennen
129.823 mal gelesen
Die Entscheidung um die Nachfolge für Robert Kratky soll bald getroffen werden – die besten ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
1966 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1885 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1704 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf