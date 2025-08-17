„Medizin-Studienplätze für unsere Maturanten!“

Gespräch mit Ministerin

Ein wesentlicher Bereich dieses Systems ist mit Blickrichtung in die Zukunft die Ärzteausbildung. Und da hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner offensichtliche Schwachstellen jetzt auf höchster Ebene angesprochen. Bei einem Arbeitstreffen mit Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) machte sich die Landeschefin für dringend erforderliche Neuerungen stark: „Angesichts eines erfreulich hohen Interesses heimischer Maturanten am Medizinstudium müssen wir Numerus-Clausus-Flüchtlingen aus Deutschland einen Riegel vorschieben.“ Denn viele von diesen würden nach der vom österreichischen Steuerzahler finanzierten Ausbildung flugs wieder in ihre Heimat zurückkehren.