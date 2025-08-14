Statistik zeigt: Steiermark älter und weiblicher

Martin Mayer, Leiter des Referats Statistik und Geoinformation, erklärt: „Betrachtet man die Bevölkerungsentwicklung 2024 auf der Gemeindeebene, so gab es in 130 – 45,6 Prozent – der insgesamt 285 steirischen Gemeinden Bevölkerungsanstiege, in sechs Gemeinden blieb die Bevölkerungszahl gleich, in den restlichen 149 Gemeinden – 52,3 Prozent – kam es zu Bevölkerungsrückgängen.“ Demnach gibt es insgesamt 14 steirische Gemeinden, die über 10.000 Einwohner zählen, was wegen des Kopfschlüssels im Finanzausgleich mehr Ertragsanteile bringt. Am 1.1.2024 waren es 13, am 1.1.2014 waren sogar nur sechs Gemeinden über der 10.000-Einwohner-Grenze. Grund dafür ist die Gemeindestrukturreform. Graz ist 2025 als größte Gemeinde mehr als zwölfmal so groß wie die zweitgrößte Stadt Leoben (24.561).