Teilzeit-Debatte ++ Neue US-Zölle in Kraft

Die Grünen kritisieren Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer dafür, dass er Teilzeitkräften Faulheit vorwirft, und präsentieren einen Drei-Punkte-Plan, um die Teilzeitquote in Österreich zu senken. Und während die EU mit 15 Prozent noch glimpflich davonkommt, gelten für die Schweiz seit Donnerstagmorgen neue US-Zölle in Höhe von 39 Prozent. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 07. August, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.