FPÖ hakt bei Osttiroler Strom-Großprojekt nach

Insgesamt 35 Kilometer Trassenerneuerungen (30,7 davon in Tirol), 121 Masten (107 in Tirol) und Arbeiten von 2027 bis 2031 in acht Osttiroler Gemeinden sowie einer Kärntner Kommune – so lauten die Eckdaten eines Großprojektes der Austrian Power Grid. Unter der „Erneuerung der Südverbindung Lienz“ soll die 70 Jahre alte Leitung bis zur Staatsgrenze nach Italien ersetzt und auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Laut APG werden klimatische Bedingungen und Naturgefahren berücksichtigt, zudem werde die Stromversorgung für Osttirol weiter gesichert.