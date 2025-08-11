Neuer Vorstand für Landesbank Hypo Tirol bestellt

Nach dem Rückzug von zwei Vorstandsmitgliedern der Landesbank Hypo Tirol im Mai folgte ein externer Auswahlprozess. Dieser ist nun abgeschlossen. Das Ergebnis: Claudia Höller, Markus Hildmann und Andreas Stadler übernehmen ab 2026 die Vorstands-Agenden.
Ende Mai 2025 der Paukenschlag! Es wurde bekannt, dass sich Alexander Weiß und Susanne Endl aus dem Hypo-Vorstand auf eigenem Wunsch zurückziehen werden – es habe unterschiedliche Auffassungen zwischen ihnen und dem Aufsichtsrat über die Strategieumsetzung gegeben.
Nun, rund zwei Monate später, steht ein neuer 3er-Vorstand fest. Es handelt sich um Claudia Höller, Markus Hildmann und Andreas Stadler. Höller wird Vorständin für Finanzen, Marktfolge und zugleich Sprecherin. Hildmann wird neuer Vorstand für Vertrieb und Marketing. Und Stadler bleibt weiterhin Vorstand für IT, Banking-Operations, Digitalisierung sowie für Personal. Das neue Vorstandstrio wird das Amt Anfang 2026 antreten.
„Erstklassige Tirol-Kenntnisse“
„Wir konnten in einem extern begleiteten, hochprofessionellen Auswahlprozess ausgewiesene Experten für die verantwortungsvollen Positionen im Hypo Tirol Vorstand gewinnen. Mit Claudia Höller, Andreas Stadler und Markus Hildmann haben wir ein erfahrenes, hochkompetentes und leidenschaftliches Team mit erstklassiger Tirol-Kenntnis zusammengestellt. In den definierten Aufgabenbereichen werden diese für die Ausrichtung als moderne, kundenorientierte und digitale Bank arbeiten und eine erfolgreiche Zukunft der Tiroler Landesbank sicherstellen“, erklärt Aufsichtsratsvorsitzender Wilfried Stauder.
Eigentümervertreter LH Anton Mattle
„Kundennahes Angebot als zentrale Aufgabe“
Und Eigentümervertreter LH Anton Mattle betont: „Die Tirolerinnen und Tiroler erwarten sich von ihrer Landesbank Mut bei Zukunftsthemen, einen starken Partner für die Schaffung von Eigentum und einen Möglichmacher für Investitionen am Standort. Es freut mich, dass der wirtschaftlich erfolgreiche Kurs der Bank weitergeführt wird. Ich danke dem Aufsichtsrat für die Zusammensetzung eines erfahrenen und schlagkräftigen Vorstandes. Ein kundennahes Angebot für die Tiroler Kunden bleibt die zentrale Aufgabe.“
Hintergrundinformationen zu den Vorstandsmitgliedern
Die erfahrene und aus dem Bezirk Kitzbühel stammende Bankerin Claudia Höller war bereits im Vorstand eines Tiroler Bankinstitutes und ist daher bestens in der heimischen Bankenlandschaft vernetzt. Sie war zuletzt im Vorstand der BKS-Bank in Kärnten tätig und bringt 34 Jahre Kompetenz im Bankensektor mit.
Markus Hildmann ist seit 36 Jahren im Bankensektor tätig, hat internationale Erfahrung und starken Tirol-Bezug. Er kennt den Tiroler Markt durch seine 8-jährige Tätigkeit als Hypo Tirol Firmenkunden-Leiter, seine MCI-Ausbildung und war zuletzt Stv. Vorstandsmitglied und Geschäftsführer der S-Beteiligungsgesellschaft der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau.
Andreas Stadler ist bereits seit über zwei Jahren Mitglied des Vorstandes und hat als ausgewiesener Digitalisierungsexperte im Bankwesen die digitale Transformation der Tiroler Landesbank bereits wesentlich gestaltet – Stadler bleibt mit vollem Fokus Digitalisierungs- und Innovationsvorstand.
Umsetzung des Zukunftsprogramm im Fokus
Es wird betont, dass die Auswahl der beiden neuen Vorstände auf der Grundlage klarer Vorgaben an Fachkompetenz, großer Einsatzbereitschaft und dem Verständnis, wie sich die Bedürfnisse der Kunden mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Marktentwicklung erfolgreich verbinden lassen, erfolgte. Weiterhin steht die Umsetzung des Zukunftsprogramms mit Fokus auf Digitalisierung, Regionalität und neue Beratungsansätze im Fokus.
