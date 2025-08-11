Neuer Vorstand für Landesbank Hypo Tirol bestellt

„Kundennahes Angebot als zentrale Aufgabe“

Und Eigentümervertreter LH Anton Mattle betont: „Die Tirolerinnen und Tiroler erwarten sich von ihrer Landesbank Mut bei Zukunftsthemen, einen starken Partner für die Schaffung von Eigentum und einen Möglichmacher für Investitionen am Standort. Es freut mich, dass der wirtschaftlich erfolgreiche Kurs der Bank weitergeführt wird. Ich danke dem Aufsichtsrat für die Zusammensetzung eines erfahrenen und schlagkräftigen Vorstandes. Ein kundennahes Angebot für die Tiroler Kunden bleibt die zentrale Aufgabe.“

Hintergrundinformationen zu den Vorstandsmitgliedern

Die erfahrene und aus dem Bezirk Kitzbühel stammende Bankerin Claudia Höller war bereits im Vorstand eines Tiroler Bankinstitutes und ist daher bestens in der heimischen Bankenlandschaft vernetzt. Sie war zuletzt im Vorstand der BKS-Bank in Kärnten tätig und bringt 34 Jahre Kompetenz im Bankensektor mit.

Markus Hildmann ist seit 36 Jahren im Bankensektor tätig, hat internationale Erfahrung und starken Tirol-Bezug. Er kennt den Tiroler Markt durch seine 8-jährige Tätigkeit als Hypo Tirol Firmenkunden-Leiter, seine MCI-Ausbildung und war zuletzt Stv. Vorstandsmitglied und Geschäftsführer der S-Beteiligungsgesellschaft der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau.

Andreas Stadler ist bereits seit über zwei Jahren Mitglied des Vorstandes und hat als ausgewiesener Digitalisierungsexperte im Bankwesen die digitale Transformation der Tiroler Landesbank bereits wesentlich gestaltet – Stadler bleibt mit vollem Fokus Digitalisierungs- und Innovationsvorstand.