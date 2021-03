Bürgermeister kam trotz Quarantäne zur Sitzung

„Es ist die Frage, ob er noch länger Bürgermeister bleiben kann?“ Evelin Leitner, SPÖ-Gemeinderätin in Hof, ist außer sich. Gerüchte gab es zwar schon länger, nun ist es allerdings offiziell bestätigt: Ortschef Thomas Ließ nahm Ende November 2020 an einer Sitzung der Gemeindevertretung teil – obwohl er eigentlich noch in häuslicher Quarantäne weilen hätte müssen. Sein Sohn war positiv auf Corona getestet worden.