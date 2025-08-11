Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tipps für die Anreise

„Early Camping“ am Frequency-Festival beginnt

Niederösterreich
11.08.2025 10:47
Das Frequency-Festival in St. Pölten findet heuer schon zum 25. Mal statt.
Das Frequency-Festival in St. Pölten findet heuer schon zum 25. Mal statt.(Bild: APA/FLORIAN WIESER)

Das Frequency-Festival steht in den Startlöchern! Am Montagmittag startet in St. Pölten das „Early Camping“. Pro Tag werden auf dem Festival über 40.000 Besucherinnen und Besucher erwartet – damit dabei kein Verkehrschaos entsteht, sollten Sie bei der Anreise folgende Tipps beachten ...

0 Kommentare

Beim Frequency-Festival in St. Pölten startet Montagmittag das „Early Camping“. Bis Mittwochabend wird der Großteil der Gäste vor Ort sein. Ein Verkehrschaos wird nicht befürchtet, so Herbert Dechet, Leiter der Pannenhilfe NÖ-West beim ÖAMTC. Das Anfahrtskonzept habe sich in den vergangenen Jahren stets bewährt, hieß es in einer Aussendung am Montag. Empfohlen wurde die Anreise mit Öffis oder in Fahrgemeinschaften. Von 13. bis 15. August werden pro Tag über 40.000 Besucher erwartet.

Wer falsch parkt, wird abgeschleppt
Der ÖAMTC wies darauf hin, dass es im Nahbereich der Ausfahrt St. Pölten Ost entlang der Kremser Schnellstraße (S33) zahlreiche neue Parkplätze und eine Bandausgabestelle gibt. Alternativ kann man auch über Westautobahn (A1) und die Abfahrt St. Pölten Süd zum Gelände fahren. Aufgrund einer Baustelle in diesem Bereich gelte es darauf zu achten, sich rechtzeitig einzureihen. Dechet appellierte an die Festivalbesucherinnen und -besucher, alle Fahr- und Parkverbote unbedingt zu beachten und die Zufahrten der Rettungs- und Versorgungswege freizuhalten, denn es werde rigoros abgeschleppt.

Anreise mit Öffis gut möglich
Wer möglichst stressfrei zum Festival in die niederösterreichische Landeshauptstadt reisen möchte, sollte öffentliche Verkehrsmittel nutzen, riet der ÖAMTC-Verkehrsexperte. Es gebe zahlreiche Möglichkeiten mit Bus oder Bahn. Die ÖBB bieten stündlich drei Verbindungen von Wien und zwei von Salzburg/Linz nach St. Pölten an.

Nach Konzertende verkehren außerdem Sonderzüge nach Wien-Meidling, die Tickets dafür müssen separat gekauft werden. Vom St. Pöltner Hauptbahnhof fahren Shuttlebusse und auch öffentliche Buslinien zum Gelände. Von der Station „Kelsengasse“ sind es wenige Gehminuten zum Festival.

Lesen Sie auch:
Mehr als 50.000 Besucher täglich feiern beim Frequency-Festival die Party des Jahres – gut ...
25-Jahre-Jubiläum
Frequency-Festival: Für Party des Jahres bereit
11.08.2025

Achtung: Es wird heiß!
„Meistens helfen wir aufgrund leerer Batterien und verlorener Autoschlüssel“, berichtete Dechet, „dazu kommen noch Reifenschäden und manchmal auch der ein oder andere ungewöhnliche Einsatz“. Mehrere Tage Festival können einer Autobatterie, besonders bei heißem Wetter, stark zusetzen, also sollten Klimaanlage und Radio nur äußerst sparsam verwendet und keine Kühlboxen angesteckt werden.

Abreisetag immer besonders stressig
„Besonders am Samstagvormittag werden wir alle Hände voll zu tun haben, denn die meisten merken erst kurz vor der Heimfahrt, dass der Autoschlüssel verschwunden ist oder das Fahrzeug nicht mehr anspringt“, so Dechet. Um das Kfz nach dem Festival wiederzufinden, sollte man sich den Parkplatz gut einprägen oder alternativ die Koordinaten am Handy speichern.

Post Malone ist Headliner
Gäste müssen bei der diesjährigen Festival-Auflage mit Hitze rechnen. Als Headliner werden am ersten Frequency-Tag der Rapper Post Malone und US-Durchstarterin Chappell Roan auftreten. Zu den weiteren Festival-Acts zählen etwa Shawn Mendes, Central Cee, Kygo und Will Smith.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
199.328 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
188.889 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
142.144 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1527 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1420 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1004 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf