„Early Camping“ am Frequency-Festival beginnt

Das Frequency-Festival steht in den Startlöchern! Am Montagmittag startet in St. Pölten das „Early Camping“. Pro Tag werden auf dem Festival über 40.000 Besucherinnen und Besucher erwartet – damit dabei kein Verkehrschaos entsteht, sollten Sie bei der Anreise folgende Tipps beachten ...
Beim Frequency-Festival in St. Pölten startet Montagmittag das „Early Camping“. Bis Mittwochabend wird der Großteil der Gäste vor Ort sein. Ein Verkehrschaos wird nicht befürchtet, so Herbert Dechet, Leiter der Pannenhilfe NÖ-West beim ÖAMTC. Das Anfahrtskonzept habe sich in den vergangenen Jahren stets bewährt, hieß es in einer Aussendung am Montag. Empfohlen wurde die Anreise mit Öffis oder in Fahrgemeinschaften. Von 13. bis 15. August werden pro Tag über 40.000 Besucher erwartet.
Wer falsch parkt, wird abgeschleppt
Der ÖAMTC wies darauf hin, dass es im Nahbereich der Ausfahrt St. Pölten Ost entlang der Kremser Schnellstraße (S33) zahlreiche neue Parkplätze und eine Bandausgabestelle gibt. Alternativ kann man auch über Westautobahn (A1) und die Abfahrt St. Pölten Süd zum Gelände fahren. Aufgrund einer Baustelle in diesem Bereich gelte es darauf zu achten, sich rechtzeitig einzureihen. Dechet appellierte an die Festivalbesucherinnen und -besucher, alle Fahr- und Parkverbote unbedingt zu beachten und die Zufahrten der Rettungs- und Versorgungswege freizuhalten, denn es werde rigoros abgeschleppt.
Anreise mit Öffis gut möglich
Wer möglichst stressfrei zum Festival in die niederösterreichische Landeshauptstadt reisen möchte, sollte öffentliche Verkehrsmittel nutzen, riet der ÖAMTC-Verkehrsexperte. Es gebe zahlreiche Möglichkeiten mit Bus oder Bahn. Die ÖBB bieten stündlich drei Verbindungen von Wien und zwei von Salzburg/Linz nach St. Pölten an.
Nach Konzertende verkehren außerdem Sonderzüge nach Wien-Meidling, die Tickets dafür müssen separat gekauft werden. Vom St. Pöltner Hauptbahnhof fahren Shuttlebusse und auch öffentliche Buslinien zum Gelände. Von der Station „Kelsengasse“ sind es wenige Gehminuten zum Festival.
Achtung: Es wird heiß!
„Meistens helfen wir aufgrund leerer Batterien und verlorener Autoschlüssel“, berichtete Dechet, „dazu kommen noch Reifenschäden und manchmal auch der ein oder andere ungewöhnliche Einsatz“. Mehrere Tage Festival können einer Autobatterie, besonders bei heißem Wetter, stark zusetzen, also sollten Klimaanlage und Radio nur äußerst sparsam verwendet und keine Kühlboxen angesteckt werden.
Abreisetag immer besonders stressig
„Besonders am Samstagvormittag werden wir alle Hände voll zu tun haben, denn die meisten merken erst kurz vor der Heimfahrt, dass der Autoschlüssel verschwunden ist oder das Fahrzeug nicht mehr anspringt“, so Dechet. Um das Kfz nach dem Festival wiederzufinden, sollte man sich den Parkplatz gut einprägen oder alternativ die Koordinaten am Handy speichern.
Post Malone ist Headliner
Gäste müssen bei der diesjährigen Festival-Auflage mit Hitze rechnen. Als Headliner werden am ersten Frequency-Tag der Rapper Post Malone und US-Durchstarterin Chappell Roan auftreten. Zu den weiteren Festival-Acts zählen etwa Shawn Mendes, Central Cee, Kygo und Will Smith.
