„Early Camping“ am Frequency-Festival beginnt

Wer falsch parkt, wird abgeschleppt

Der ÖAMTC wies darauf hin, dass es im Nahbereich der Ausfahrt St. Pölten Ost entlang der Kremser Schnellstraße (S33) zahlreiche neue Parkplätze und eine Bandausgabestelle gibt. Alternativ kann man auch über Westautobahn (A1) und die Abfahrt St. Pölten Süd zum Gelände fahren. Aufgrund einer Baustelle in diesem Bereich gelte es darauf zu achten, sich rechtzeitig einzureihen. Dechet appellierte an die Festivalbesucherinnen und -besucher, alle Fahr- und Parkverbote unbedingt zu beachten und die Zufahrten der Rettungs- und Versorgungswege freizuhalten, denn es werde rigoros abgeschleppt.