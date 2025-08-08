Stichflamme setzt Kleidung von Arbeiter in Brand

Fataler Arbeitsunfall in der Tiroler Landeshauptstadt am Freitag! Die Kleidung eines einheimischen Angestellten (20) fing Feuer. Seine Kollegen konnten die Flammen zwar rasch löschen. Der junge Tiroler erlitt jedoch mittelschwere Verbrennungen.
Ereignet hat sich der folgenschwere Arbeitsunfall um kurz vor 8 Uhr. Der 20-Jährige führte in einem Metallverarbeitungsbetrieb in Innsbruck Schweißarbeiten durch. „Dabei dürfte ein Funke ein Loch in die Dose eines Schweiß-Sprays gebrannt haben“, heißt es von den Ermittlern. Diesen Spray verwendete der junge Arbeiter.
Der Spray entzündete sich, wodurch eine Stichflamme in Richtung des 20-Jährigen schlug und seine Kleidung in Brand setzte.
Arbeitskollegen löschten Flammen
„Der Spray entzündete sich, wodurch eine Stichflamme in Richtung des 20-Jährigen schlug und seine Kleidung in Brand setzte.“ Arbeitskollegen eilten herbei und löschten die Flammen. Der Arbeiter erlitt durch den Unfall „Verbrennungen mittelschweren Grades“. Er wurde in die Klinik eingeliefert.
