Stichflamme setzt Kleidung von Arbeiter in Brand

Ereignet hat sich der folgenschwere Arbeitsunfall um kurz vor 8 Uhr. Der 20-Jährige führte in einem Metallverarbeitungsbetrieb in Innsbruck Schweißarbeiten durch. „Dabei dürfte ein Funke ein Loch in die Dose eines Schweiß-Sprays gebrannt haben“, heißt es von den Ermittlern. Diesen Spray verwendete der junge Arbeiter.