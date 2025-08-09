Land Tirol gibt für Innsbruck Hitzewarnung aus

Weil es von Sonntag bis Mittwoch in der Landeshauptstadt zu Höchstwerten von bis zu 34 Grad kommen soll, geben Land Tirol und die Stadt Innsbruck eine Hitzewarnung aus. Zudem gibt es Tipps, wie man mit der Hitze richtig umgeht.
Es wird heißt in den nächsten Tagen in Tirol. Vor allem in Innsbruck feiert der Sommer ein ordentliches Comeback. Deshalb informieren das Land Tirol und die Stadt Innsbruck, dass die GeoSphere Austria in den kommenden Tagen für die Landeshauptstadt eine orange, für den Rest Tirols eine gelbe Hitzewarnung ausgibt.
Höchstwerte von bis zu 34 Grad werden vorhergesagt. Vor allem im urbanen Raum ist diese Wärmebelastung am größten. Ab Montag nimmt zudem die Luftfeuchtigkeit und die damit verbundene Schwüle zu.
Vor allem für gesundheitlich geschwächte Menschen können hohe Temperaturen besonders herausfordernd sein.
Die Stadt Innsbruck und das Land Tirol
„Vor allem für gesundheitlich geschwächte Menschen können hohe Temperaturen besonders herausfordernd sein. Das Land Tirol und die Stadt Innsbruck appellieren an die Eigenverantwortung der Bevölkerung und rufen die Hitzetipps in Erinnerung“, heißt es in einer Aussendung.
Bei langen Hitzewellen könne es schneller zu einer Dehydrierung des Körpers kommen. Der Wasserbedarf steigt an heißen Tagen zudem auf mindestens zwei Liter.
Das Land und die Stadt geben daher Tipps, mit der Hitzewelle richtig umzugehen:
Gesunder Wasserhaushalt: Trinken Sie ausreichend, regelmäßig und abwechslungsreich. Getränke wie Mineralwasser oder verdünnte Fruchtsäfte eignen sich besonders gut.
Leichter Sommerspeiseplan: Essen Sie viel wasserreiches Obst und leichte Kost wie gedünstetes Gemüse.
Kurzfristige Kühlung: Kühlen Sie Kopf, Nacken, Hände und Füße mit feuchten Umschlägen, einer kalten Dusche oder kühlenden Wassersprays.
Vorsicht statt Nachsicht: Bleiben Sie aufmerksam und achten Sie auf Symptome wie Schwindel, Benommenheit, Schwäche, Kopfschmerzen, Übelkeit, Muskelschmerzen, Erschöpfung oder verschwommenes Sehen. Diese deuten auf eine Überhitzung hin und können auch lange nach dem Aufenthalt in der Hitze auftreten. Bei Medikamenten sollte auf die richtige Lagerung geachtet werden. Starke Temperaturschwankungen können die Wirksamkeit einzelner Medikamente beeinflussen.
Erste Hilfe im Ernstfall: Bei allen hitzebedingten Notfällen ist Erste Hilfe wesentlich: Begeben Sie sich in den Schatten, kühlen Sie den Körper mit feuchten Tüchern und trinken Sie ausreichend! Wenn notwendig setzen Sie auch einen Notruf ab!
