Appell an junge Steirer: „Habt Mut und traut euch“

Mit sieben Jahren kam Arlind das erste Mal zum Verein und ist quasi hängengeblieben: „Ich konnte ganz viel üben und ausprobieren. Das hat einfach Spaß gemacht. Mit 14 hab ich dann in meiner ersten Produktion mitgespielt.“ Von da an war für ihn klar, dass er sein Hobby zum Beruf machen möchte. Seine Eltern waren anfangs aber anderer Meinung: „Ich habe eine Lehre zum Mechatroniker gemacht. Meine Eltern haben gesagt, ich soll erst mal was G‘scheites machen.“