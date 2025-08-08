Alkobiker krachte in Pkw, Lenkerin überschlug sich

Gleich mehrere Unfälle mit Motorrädern gab es am Donnerstag in Tirol. Zuerst stürzte eine deutsche Motorradlenkerin die Kontrolle über ihr Bike und verletzte sich. In der Nacht kollidierte ein alkoholisierter Biker (18) auf einer Kreuzung mit einem Pkw.
Gegen 18 Uhr war eine 40-jährige Deutsche mit ihrem Motorrad auf der Reuttener Landesstraße in Musau unterwegs. Dort überholte sie einen anderen Verkehrsteilnehmer und verlor dabei die Kontrolle über ihr Bike.
Die Frau überschlug sich und blieb verletzt im Straßengraben liegen. Sie erlitt erhebliche Verletzungen und wurde vom Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Reutte geflogen. Am Motorrad entstand beträchtlicher Schaden.
Angetrunkener Biker missachtete Ampel
Auch in Osttirol krachte es gegen 22.30 Uhr! Dort war ein 46-jähriger Deutscher mit seinem Pkw auf der Drautalstraße in Lienz unterwegs. Bei der sogenannten Liebherr-Kreuzung kollidierte er mit einem 18-jährigen Einheimischen, der mit einem Motorrad unterwegs war.
Aufgrund der Kollision wurde das Motorrad ca. 40 Meter weit in eine nahe gelegene Grünfläche geschleudert.
Die Polizei
Der junge Mann hatte, wie sich nach ersten Ermittlungen herausstellte, das Rotlicht an der Ampel missachtet. Obendrein hatte er ein nicht zum Verkehr zugelassenes Bike. „Aufgrund der Kollision wurde das Motorrad ca. 40 Meter weit in eine nahe gelegene Grünfläche geschleudert. Der 18-Jährige wurde in weiterer Folge von nachkommenden Pkw-Lenkern neben dem Motorrad auf der Grünfläche liegend vorgefunden“, schildert die Polizei.
Diese leisteten unverzüglich Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Bezirkskrankenhaus Lienz transportiert. „Ein mit dem Motorradlenker durchgeführter Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung“, so die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.