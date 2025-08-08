Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehrere Verletzte

Alkobiker krachte in Pkw, Lenkerin überschlug sich

Tirol
08.08.2025 08:41
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

Gleich mehrere Unfälle mit Motorrädern gab es am Donnerstag in Tirol. Zuerst stürzte eine deutsche Motorradlenkerin die Kontrolle über ihr Bike und verletzte sich. In der Nacht kollidierte ein alkoholisierter Biker (18) auf einer Kreuzung mit einem Pkw.

0 Kommentare

Gegen 18 Uhr war eine 40-jährige Deutsche mit ihrem Motorrad auf der Reuttener Landesstraße in Musau unterwegs. Dort überholte sie einen anderen Verkehrsteilnehmer und verlor dabei die Kontrolle über ihr Bike.

Die Frau überschlug sich und blieb verletzt im Straßengraben liegen. Sie erlitt erhebliche Verletzungen und wurde vom Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Reutte geflogen. Am Motorrad entstand beträchtlicher Schaden.

Angetrunkener Biker missachtete Ampel
Auch in Osttirol krachte es gegen 22.30 Uhr! Dort war ein 46-jähriger Deutscher mit seinem Pkw auf der Drautalstraße in Lienz unterwegs. Bei der sogenannten Liebherr-Kreuzung kollidierte er mit einem 18-jährigen Einheimischen, der mit einem Motorrad unterwegs war.

Zitat Icon

Aufgrund der Kollision wurde das Motorrad ca. 40 Meter weit in eine nahe gelegene Grünfläche geschleudert.

Die Polizei

Der junge Mann hatte, wie sich nach ersten Ermittlungen herausstellte, das Rotlicht an der Ampel missachtet. Obendrein hatte er ein nicht zum Verkehr zugelassenes Bike. „Aufgrund der Kollision wurde das Motorrad ca. 40 Meter weit in eine nahe gelegene Grünfläche geschleudert. Der 18-Jährige wurde in weiterer Folge von nachkommenden Pkw-Lenkern neben dem Motorrad auf der Grünfläche liegend vorgefunden“, schildert die Polizei.

Diese leisteten unverzüglich Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Bezirkskrankenhaus Lienz transportiert. „Ein mit dem Motorradlenker durchgeführter Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung“, so die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter freut sich über den Freispruch.
Kein Vorsatz
Falschaussage: Freispruch für Ex-Justizminister
US-Präsident Donald Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, ...
Zölle gegen EU aktiv
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
204.782 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
130.105 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
128.409 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1488 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1098 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
912 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf