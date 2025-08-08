Alkobiker krachte in Pkw, Lenkerin überschlug sich

Der junge Mann hatte, wie sich nach ersten Ermittlungen herausstellte, das Rotlicht an der Ampel missachtet. Obendrein hatte er ein nicht zum Verkehr zugelassenes Bike. „Aufgrund der Kollision wurde das Motorrad ca. 40 Meter weit in eine nahe gelegene Grünfläche geschleudert. Der 18-Jährige wurde in weiterer Folge von nachkommenden Pkw-Lenkern neben dem Motorrad auf der Grünfläche liegend vorgefunden“, schildert die Polizei.