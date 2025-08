Drama in Gnigl, Schwammerl-Jagd und Sanktionen

Nachdem tödlichen Schuss in Salzburg-Gnigl laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Obwohl wegen Mordverdachts ermittelt wird, bleibt der Hausbesitzer noch auf freiem Fuß. Und: In Kärnten sprießen die Pilze in Hülle und Fülle – doch nicht alle Pflücker spielen nach den Regeln. Außerdem: Es sind nur noch wenige Tage, bis eine Frist abläuft, die US-Präsident Donald Trump Kremlchef Wladmir Putin gesetzt hat. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Sasa Schwarzjirg.