Waffenverbotszonen, Kriminalrätsel und Pensionen

Kaum ist die Waffenverbotszone am Wiener Yppenplatz aktiv, gibt es eine brutale Messerstecherei. Was bringen solche Zonen wirklich? Die Krone blickt ganz genau auf Zahlen, Fakten und Täter. Und: Ein tödlicher Schuss, ein junger Mann verblutet, doch wie es dazu kam, ist noch immer unklar. Außerdem: Warum bekommen Frauen in Österreich noch immer deutlich weniger Pension als Männer, trotz jahrelanger Debatten? Was muss sich ändern, um Altersarmut zu verhindern? Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Sasa Schwarzjirg.