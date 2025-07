Pass-Boom bei Syrern ++ Neues zu Pilnacek-Tod

Zehn Jahre nach der Flüchtlingskrise leben schon 125.000 Syrer in Österreich. Die Zuwanderung hat spürbare Folgen für das Land gehabt. Seit 2015 wurden 433.000 Asylanträge gestellt. Und: Der Fall um Christian Pilnacek bleibt mysteriös. Trotz einer Anordnung aus Wien hat die zuständige Staatsanwaltschaft in Krems in Niederösterreich ein mutmaßlich wichtiges Beweisstück mehr als drei Monate später noch immer nicht angefordert. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Tanja Pfaffeneder.