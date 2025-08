Täter stahlen Kupfer und Maschinen von Baustellen

Gleich zwei Baustellen wurden in den vergangenen Tagen von mehreren Unbekannten in Tirol heimgesucht. In Sautens (Bezirk Imst) stahlen Täter Akku-Maschinen. Am vergangenen Wochenende entwendeten Diebe Kupfer von einer Baustelle in Niederndorf (Bezirk Kufstein).