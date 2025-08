Mutter im Urlaub totgefahren ++ Atom-U-Boote

Der diplomatische Schlagabtausch zwischen den USA und Russland hält an: Nachdem US-Präsident Donald Trump die Verlegung zweier Atom-U-Boote angekündigt hatte, warnte der Kreml ihn umgehend zur „Vorsicht“. Und eine 55-jährige Österreicherin steht in Wien vor Gericht, nachdem sie im Sommerurlaub wegen Sekundenschlafs einen Frontalcrash verursacht hatte, bei dem ihre Mutter und deren Partner starben. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 04. August, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.