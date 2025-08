Warum Johanna Mikl-Leitner Patenbär „Leo“ besucht

Dass Johanna Mikl-Leitner keine Angst vor „großen Tieren“ hat, hat sie in der Politik schon oftmals unter Beweis gestellt. Und auch in der realen Tierwelt gibt sich die Landeshauptfrau nicht mit Kuscheltieren zufrieden – so hat sie im Tierpark Stadt Haag die Patenschaft für einen Bären übernommen. Jetzt gab es für Mikl-Leitner eine willkommende Gelegenheit, ihr zotteliges Patenkind „Leo“ wieder einmal zu besuchen: Die Landeschefin präsentiere ein großes Ausbauprojekt für den Tierpark.